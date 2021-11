Hamiltonu grozi dodatna kazen, v težavah tudi Verstappen

Z novim motorjem je voznik Mercedesa v petek v kvalifikacijah za sobotno sprintersko tekmo sicer prehitel edinega tekmeca v boju za naslov prvaka iz moštva rdečih bikov Maxa Verstappna in osvojil prvo mesto, a ga zdaj čaka težko rešljiva naloga v boju za novo zmago v nedeljo.

"Res sem vozil zelo dobro in super sem srečen," je 36-letni Britanec olajšano povedal po kvalifikacijah na dirkališču Autodromo Jose Carlos Pace v Interlafgosu, saj lovi 19 točk zaostanka za Verstappnom, do konca sezone pa so na sporedu še štiri dirke.

A grozijo mu nove težave. Tehnične službe natančno preučujejo njegov DRS (Drag Reduction System), ki naj bi imel nekatere nepravilnosti, s katerimi naj bi si dirkač Mercedesa pridobil prednosti pri prehitevanju. Natančneje bodo s pregledom tehnične službe nadaljevale v soboto in sprejele odločitev o morebitni kazni.

Na sobotni sprinterski tekmi, ki bo dolga 24 krogov, zmagovalec prejme tri točke, drugouvrščeni dve in tretji eno. Bolj pomembno pa je, kako se bodo končale kvalifikacije za nedeljsko dirko, ki prinaša 25 točk. Tukaj je po kazni za Hamiltona zdaj favorit za prvo startno mesto Verstappen.

A tudi njemu grozijo težave s tekmovalnimi komisarji, saj se je prav tako moral zagovarjati zaradi morebitnih kršitev pravil. Preiskujejo kršitev tako imenovanega parc fermeja, ki po kvalifikacijah prepoveduje vsakršne popravke oziroma spremembe na dirkalnikih.

Verstappen je po kvalifikacijah potipal svoje zadnje krilce in zadnje krilce Hamiltona in zdaj morajo komisarji ugotoviti, ali je pri tem kaj spremenil. Sobota bo razkrila, ali mu grozi kazen in kakšna bi lahko bila.