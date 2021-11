Hamiltonu kazen zaradi predčasnega zrahljanja varnostnih pasov

Kot kažejo televizijske slike, si je Hamilton v častnem krogu po zmagi predčasno zrahljal varnostne pasove. Vozniki formule 1 pa morajo biti med celotnim tekmovanjem ustrezno zavarovani v svojih avtomobilih.

"Seveda razumemo željo po praznovanju, vendar je v bistvu nevarno popuščati varnostne pasove, medtem ko je avto v gibanju," so zapisali pri vodstvu tekmovanja. Počasne hitrosti v teh dirkalnikih so še vedno visoke za ljudi, ki niso pripeti z varnostnimi pasovi, so dodali.

"Poleg tega morajo biti vozniki formule 1 vzorniki za mlajše voznike, s takšnim ravnanjem pa je bil Hamilton slab vzor," so še zapisali pri vodstvu F1.

Hamilton je minuli konec tedna že prejel kazen zaradi nezakonite zamenjave motorja pred začetkom dogajanja v Braziliji. Po kvalifikacijah pa je prejel še kazen zaradi nepravilne uporabe sistema DRS oziroma zadnjega krilca, tako da je namesto s prvega nedeljsko dirko začel z zadnjega startnega mesta.