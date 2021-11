Hamiltonu prepričljivo najboljši startni položaj v Katarju

Za Lewisa Hamiltona je bil to že 102. 'pole position' v karieri, na dirki pa bo lovil tudi 102. zmago. Tri dirke pred koncem sezone ima Max Verstappen na vrhu seštevka 14 točk prednosti pred branilcem naslova in sedemkratnim prvakom Hamiltonom. Nizozemec ima pred dirko v Losailu 332,5 točke, Britanec pa je drugi s 318,5.

Tretje mesto je danes z zaostankom 0,651 sekunde zasedel Finec Valtteri Bottas, ki bo tako lahko kril hrbet svojemu moštvenemu kolegu pri Mercedesu. Ta bo na dirki tudi v taktični prednosti v lovu na oba naslova, saj bo drugi dirkač Red Bulla Mehičan Sergio Perez dirko začel šele kot 11.

V drugi vrsti bo poleg Bottasa Pierre Gasly (AlphaTauri), od petega do desetega mesta pa so se zvrstili še Fernando Alonso (Alpine), Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz mlajši (Ferrari), Yuki Tsuonda (AlphaTauri), Esteban Ocon (Alpine) in Sebastian Vettel (Aston Martin).

Na dirkališču Losail, ki je sicer bolj znano kot prizorišče motociklističnih dirk, bo v nedeljo sploh prva izvedba preizkušnje formule 1 v tej državi. Katar je letos v vlogi prireditelja vskočil namesto Melbourna, kjer zaradi koronske pandemije niso mogli izpeljati dirke, od leta 2023 pa bo Losail del dirkaškega koledarja vsaj naslednjih deset let.

Preizkušnja za VN Katarja bo v nedeljo ob 15. uri, do konca sezone pa bosta nato še dirki v Savdski Arabiji (5. december) in Združenih arabskih emiratih (12. december).