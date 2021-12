Hamilton uradno do viteškega naziva

Dirkač Mercedesa je bil že leta 2008 odlikovan s posebnim redom za zasluge ob prvem osvojenem naslovu, takrat še z McLarnom, z viteškim nazivom pa bo od srede znan kot Sir Lewis Hamilton. To je največja čast, ki jo lahko prejme športnik v Veliki Britaniji.

Nazive, ki jih predlaga britanski premier, so podelili tistim, ki so na domačih tleh dosegli vrhunske dosežke na različnih področjih, ter tistim, ki so se izkazali ter s tem služili in predstavljali kraljestvo v tujini.