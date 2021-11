Hamiltonu VN Brazilije

To se je še izboljšalo po uvodnih krogih, ko je na drugo mesto prišel moštveni sotekmovalec Sergio Perez in mu nekaj časa kril hrbet pred napadi Mercedesa. A Bottas je bil blizu, v ospredje pa se je hitro prebijal Hamilton. Čeprav je začel kot deseti, je hitro privozil do mest, ki so omogočala napad na neposrednega tekmeca, in pred zadnjo tretjino dirke je bil že tik za njim. V 49. krogu je prvič poskusil napasti. Verstappen je takrat odgovoril, tudi tako, da sta oba dirkača zapeljala izven steze. Pri Mercedesu so menili, da je šlo za nevarno vožnjo in so zaradi tega pričakovali kazen vodstva dirke, ki pa je dogajanje ocenilo kot običajno dirkaško potezo. Hamilton je počakal deset krogov, potem pa napadel drugič. V 59. krogu je bil uspešen in Verstappen je bil na drugem mestu, brez možnosti, da bi se še vrnil pred Hamiltona. V obračunu drugih mož za njunim hrbtom je bil boljši Bottas, ki je pred koncem dirke dobil tudi navodilo moštva, naj skuša ujet Nizozemca, a je ostal tretji. Za majhno zmago v bitki Mercedesa in Red Bulla pa je vendarle poskrbel Perez, saj je v zadnjem krogu s svežimi pnevmatikami dosegel najboljši čas in tako dosežek odnesel Hamiltonu, s čimer je slednji ostal brez dodatne točke. "Kakšna sijajna dirka. V ekipi so opravili izjemno delo, prav tako Valtteri. Z vsemi kaznimi je bil to zanesljivo najtežji dirkaški konec tedna doslej," si je po zmagi oddahnil Hamilton in se zahvalil za podporo brazilskim navijačem. "Dal sem vse od sebe. Bilo je zabavno, na koncu nam je malo zmanjkalo. Še vedno vodim v SP, danes sem predvsem poskrbel, da je bila škoda čim manjša. Vrnil se bom še močnejši," pa je dejal Verstappen.

Do konca sezone so še tri dirke, naslednja bo že čez teden dni v Katarju.