Zgodba, ki navdihuje: Hamlin prvič po srčnem zastoju nazaj na zelenici

Igralec ekipe Buffalo Bills je v nedeljo prvič nastopil v severnoameriški ligi v ameriškem nogometu NFL, ko so Billsi zmagali z 48:20 nad Miami Dolphinsi.

Na novinarski konferenci po tekmi je 25-letni Hamlin vzhičeno dejal: "Ta trenutek mi je pomenil vse. Mislim, da je šlo bolj za to, da si nekaj dokažem kot karkoli drugega. Da imam pogum, moč, ponos, vse te besede. Iti skozi nekaj tako dramatičnega in se potem vrniti, ter še vedno početi to, kar ljubiš, na najvišji ravni, to je zares neverjetno."