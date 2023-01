Hamlina po srčnem zastoju odpustili iz bolnišnice

Damarja Hamlina so pred odpustom iz bolnišnice v celoti pregledali, tudi nevrološko, v bolnišnici v Buffalu v ameriški zvezdni državi New York, potem ko so ga dan prej tja prepeljali iz Cincinnatija.

"Dokončali smo vrsto testov in ocen in po posvetovanju z zdravniki ekipe smo prepričani, da lahko Damarja varno odpustimo in da lahko nadaljuje rehabilitacijo doma," je dejal zdravnik Jamie Nadler, ki je skrbel za Hamlina, ko je bil na oddelku za intenzivno nego.