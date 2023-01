Hamlinovo stanje se je izboljšalo

"Damar Hamlin je še vedno v kritičnem stanju na ventilatorju, ne more govoriti, a se je lahko z nami pisno sporazumeval. Storil je velik napredek, zdaj pa je naša naloga, da ga odvadimo od ventilatorja, da bo lahko samostojno dihal," je prek video konference dejal Timothy Pritts, zdravnik v bolnišnici v Cincinnatiju, ki je tudi povedal, da je bilo prvo vprašanje Hamlina, ko se je zbudil iz kome, ali so njegovi Billsi v Cincinnatiju zmagali. Zdravniki naj bi mu odgovorili pritrdilno, češ da je zmagal svojo bitko življenja. Tekmo so po njegovem kolapsu sicer prekinili. Zasluge, da je Hamlin preživel, zdravniki pripisujejo tudi izjemnemu odzivu medicinskega osebja na tekmi, vključno s srčno-pljučnim oživljanjem, ki ga je izvajal Billsov pomočnik trenerja Denny Kellington.