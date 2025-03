Hat trick zmag v Avstraliji za popoln začetek sezone za Bulego

"Zelo sem vesel, saj je to moj prvi hat-trick zmag v Superbiku. Neverjeten občutek je, da mi je to uspelo na moji najljubši stezi, sedaj pa se želim vrniti domov in praznovati. Ponosen sem na to, kar smo dosegli ta konec tedna. Moj motocikel je bil popoln od ponedeljkovega testiranja pa do zadnjega kroga druge dirke. Ta teden sem užival v vsakem krogu. V Portimau smo lahko spet konkurenčni, čeprav ne bo lahko. Toprak bo tam zelo hiter, prav tako Alvaro in drugi dirkači. Poskušal bom ohraniti to raven, čeprav bo težko," je po tretji zmagi v nizu povedal Bulega.