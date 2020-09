Hauptman: V nedeljo niti slučajno ne bomo med favoriti

Pred najboljšimi kolesarji je vrhunec letošnjega svetovnega prvenstva, ki je bilo iz Švice pred kratkim prestavljeno v italijansko Imolo. Na nedeljski preizkušnji (258 km) bo nastopilo osem Slovencev na čelu z najboljšima s Toura – Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem. Med glavne favorite pa po mnenju selektorja Andreja Hauptmana sodijo drugi.

Andrej Hauptman je poudaril, da slovenski predstavniki niso med favoriti. Ne glede na nedavne uspehe z Dirke po Franciji. FOTO: Damjan Žibert

Med njimi bodo predvsem specialisti za klasične dirke. Najboljši slovenski sprinterLuka Mezgec omenja predvsem četverico, Danca Jakoba Fuglsanga, Belgijca Wouta Van Aerta, FrancozaJuliana Alaphilippa in Poljaka Michala Kwiatkowskija. Z Mezgecem se, kar se tiče favoritov, strinja tudi selektor slovenske izbrane vrsteAndrej Hauptman. "Vemo, da smo odlična ekipa, niti slučajno pa nismo favoriti za enodnevne dirke. Nikoli je še nismo dobili, zato bomo prepustili pobudo tistim, ki so serijsko zmagovali klasike, na koncu pa to skušali obrniti v našo korist," je v Imoli zaRadio Slovenija dejal 45-letni nekdanji kolesar. Hauptman je edini Slovenec, ki se je na SP okitil z medaljo na cestni dirki med člani, ko je leta 2001 v Lizboni osvojil tretje mesto. Toda trasa v Imoli je bolj pisana na kožo eksplozivnim hribolazcem in tehnično podkovanim kolesarjem. "Res gre za pravo klasiko. Bo nervozna z nekaj nevarnimi ovinki, strmimi klanci, nekakšna mešanica klasik Liege–Bastogne–Liege in Amstel Gold. Proga, ki ne dopušča niti kančka sproščenosti ali da bi se kdo potuhnil. Ves čas bo treba biti na preži, če bo kakšna ekipa naredila kakšno akcijo, saj te v nasprotnem primeru ne bo več zraven," je še poudaril. Na cestni dirki bodo ob Pogačarju, Rogliču in Mezgecu nastopili še Jani Brajkovič,Luka Pibernik,Jan Polanc, Jan TratnikinDomen Novak. "Trenutno smo zelo visoko. Toda enodnevna dirka se od tritedenske zelo razlikuje po pripravi. Na enodnevnih klasikah so v ospredju vedno isti favoriti. Proga lahko odgovarja nekomu, ki je v zares dobri formi, in te imamo. Treba bo počakati do nedelje. Roglič in Pogačar sta naši vodji, Mezgec je v odlični formi, Brajkovič pa je že dokazal, da je lahko visoko na teh dirkah,"še dodaja Hauptman. Meni, da bo treba biti v zaključku dirke s čim več fanti in se čim manj kazati. "Prepričan sem, da bomo za tistega, ki bo imel največ moči, pripravljeni storiti vse, da doseže rezultat," je odločen Hauptman.

Rumena majica poudarja izjemno ekipno vzdušje

Pogačar, drugi najmlajši zmagovalec Toura v zgodovini, se zaveda, da bo naloga za uspeh v Imoli precej drugačna kot v Franciji. "Res je kar težko. En teden časa je za regeneracijo po tako dolgi in naporni dirki zelo malo. V glavi se mi plete le to, da bodo noge spočite in da bom tudi mentalno pripravljen dirkati na tako zahtevni progi. Čeprav nisem ravno enodnevni kolesar, saj se na tako dirko nikoli nisem znal 100-odstotno pripraviti, pa je forma dobra," je dejal 22-letnik. Prepričan je, da bodo slovenski kolesarji zelo dobro sodelovali in se prilagajali na različne scenarije na dirki, ki se bo začela ob 9.45."V kolesarstvu res ni težava pomagati drug drugemu. V slovenski ekipi je to nekaj najlepšega, da smo dobra ekipa, da se razumemo. Nekaj dni sem tukaj na SP in se mi je res lepo družiti s fanti. Ne bo nam težko pomagati drug drugemu, izbrati kapetana in narediti vse za tistega, ki bo imel najboljši dan," je prepričan Pogačar. Roglič: Brez stresa in brez pritiska

Na drugi strani Roglič v dirki vidi velik, a dobrodošel izziv po dogajanju v Franciji: "V nedeljo je pred nami nov izziv, svetovno prvenstvo, čisto nekaj drugega kot celotna dirka po Franciji. Tukaj je res super ekipa, zdaj se moramo le še čim boje spočiti in pripraviti na optimalen start." "Predvsem se želim dirke udeležiti s čim manj stresa. Tega je bilo v preteklih dneh dovolj. Ne čutim nobenega pritiska, zato se lahko sproščeno lotim izziva in poskušam narediti tisto najboljše, tako sam kot ekipa," je še dodal Roglič.