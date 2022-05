Hauptman: Na Touru je zelo težko zmagati, še težje pa to ponoviti

"Ravno sem se vrnil v domovino, v nedeljo smo opravili priprave v Pirenejih in Alpah, pogledali smo tudi kronometer Toura. Poleg tega smo naredili intenziven cikel treninga. Tadej je trenutno v Livignu, kjer bo do dirke po Sloveniji opravil še zadnji dvig forme z višinskimi pripravami," je uvodoma dejal nekdanji slovenski selektor Andrej Hauptman . Vse od prihoda Tadeja Pogačarja k UAE Team Emirates pred tremi leti in pol nekdanji vrhunski kolesar bdi nad razvojem dvakratnega zmagovalca Toura. Mej zanj ne vidi, kot ekipa, ki ga je nase vezala do konca leta 2027, mu jih niti ne postavljajo. "Na Touru je zelo težko zmagati, še težje pa to ponoviti. Poleg tega, da vsi dirkajo proti tebi, je tudi konkurenca vse boljša, kolesarski vrh pa vse širši. Seveda delamo vse, da gledamo naprej, da se trudimo biti vsako leto boljši. Ne da je boljši le Tadej, ampak da vsi mi kot celotna ekipa napredujemo. To nam zaenkrat uspeva, hkrati pa je res, da je Tadej nenazadnje še v letih, ko napreduje," je na koncu izpostavil Hauptman. Pogačar je v tej sezoni zabeležil sedem zmag, med drugimi je ubranil zmago na dirki po ZAE od Tirenskega do Jadranskega morja, slavil pa je tudi na klasiki Strade Bianche. Izkazal se je torej tako na večdnevnih dirkah kot klasikah. Tudi na dirki po Sloveniji (15.-19. junij), kjer bo prvi obraz preizkušnje, kani znova poseči po skupni zmagi.

"Zagotovo si je zadal cilj, da pride karseda dobro pripravljen na dirko. Kot vedno na vsaki preizkušnji od Tadeja pričakujem, da bo pustil svoj pečat. Verjamem, da ga bo tudi na dirki po Sloveniji. Seveda pa glavni cilj sezone ostaja Tour," od želja ne beži športni direktor UAE Team Emiratesa. Hauptman, od lani predsednik kolesarskega društva Rog, del kariere je tam preživel tudi Pogačar, je bil na tiskovni konferenci ob predstavitvi maratona Franja navdušen tudi nad prihodnostjo največjega slovenskega kolesarskega praznika za amaterje. "Kot profesionalec, zdaj sicer nisem več, je lepo videti, da postajamo kolesarska nacija. Rekreativno sezono sam ločim na čas pred Franjo in po njej," je sprva o maratonu, ki bo na sporedu 11. in 12. junija, dejal 46-letni nekdanji odlični sprinter.

"Spomladi vsi rekreativni kolesarji začnejo trenirati z mislijo na Franjo. To jih drži pokonci in zaradi tega so bolje pripravljeni in posledično zdravi. Franja je nekaj posebnega, vsako leto vrhunsko organizirana. Še posebej je lepo, da tisti kolesarji, ki pridejo iz tujine in so prekolesarili že ogromno maratonov, pohvalijo to prireditev kot vrhunsko organizirano in praznik kolesarstva," je sklenil Hauptman.