Hauptman: Pogačar je rojen šampion, težko je brzdati njegovo slo po zmagah

Slovenija bo tako v Tokiu v pričakovani postavi: Primož Roglič, Tadej Pogačar, Jan Polanc in Jan Tratnik. Rogliča bi, če bi bile po dveh padcih na Touru poškodbe prehude, zamenjal Luka Mezgec. "Če imamo številko ena in dve na svetu, ne moremo iti na OI le zato, da bi nastopili. Naredili bomo vse, da bomo dosegli vrhunski rezultat, ne morem reči, da ne bomo merili na vrh. Vseeno se je treba zavedati, da so na voljo samo tri kolajne, kandidatov za njih pa je nešteto," je o ciljih že pred časom dejal selektor Andrej Hauptman, ki je kot športni direktor ekipe UAE pozdravil drugo zaporedno zmago Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. "Naš cilj je bil jasen. Močno smo si želeli ubraniti Tadejevo lansko zmago, zato smo moštvo sestavili okoli njega. Imeli smo dobro mešanico mladosti in izkušenj ter nekaj zelo dobrih hribolazcev in kolesarjev za raven teren. Tekmeci so nas ves čas budno spremljali. Naloga pred nami ni bila enostavna, a se je ekipa, nasprotno od nekaterih napovedi, zelo izkazala. Tadej pa je še enkrat pokazal, iz kakšnega testa je. Pravi šampion, ki mu ni para," po končanem Touru in pred selitvijo v Tokio pravi selektor Hauptman, ki je v Atenah 2004 osvojil odlično peto mesto, kar je še vedno najboljši slovenski rezultat na olimpijskih igrah.