Hauptman: Pogačar na pravi poti, veselimo se začetka sezone

Andrej Hauptman FOTO: 24ur.com

Po besedah Andreja Hauptmana se ekipa zaveda, da jo želijo tekmeci sklatiti z vrha. Številni prestopi kolesarjev po koncu lanske sezone bi lahko premešali karte v karavani, o tem pa Hauptman pravi, da je cilj ekipe osredotočiti se na svoje delo. "Cilj vseh je, da te prehitijo, je pa super občutek biti na vrhu. Gre tudi za odgovornost, da se zavedaš tega, da se lahko vse v hipu spremeni. Mi bomo naredili vse, da do tega ne bo prišlo," je dejal dobitnik brona s cestne dirke svetovnega prvenstva leta 2001.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Da so bile priprave Emiratov uspešne, kažejo objave Tadeja Pogačarja na družbenih omrežjih, kjer jih je označil za najboljše doslej. K temu je svetovni prvak dodal bonbonček z objavo na priljubljenem omrežju kolesarskih navdušencev. Na Stravi je tako v preteklem tednu objavil podatek za opravljen vzpon na Coll de Rates, kjer se je v sklopu priprav na Costa Blanci v Španiji kot prvi doslej spustil pod 12 minut in prejšnji rekord na trasi popravil za pol minute. Gre sicer za vzpon, kjer je leta 2018 s takratnim rekordom nase opozoril tedaj še neuveljavljeni Jonas Vingegaard. Glede tega Hauptman pravi: "Le dirke so pravi pokazatelj stanja, je pa vsak dober trening pozitiven pokazatelj dejstva, da smo na pravi poti."

Tadej Pogačar na novinarski konferenci v Benidormu FOTO: Profimedia

Nastope v novi sezoni bo Pogačar odprl 8. marca na dirki Strade Bianche. Na druženju z mediji v Benidormu pa je predstavil tudi druge načrte za prihodnjo sezono. Glavni cilji so nastopi na francoskem Touru, kjer bo skušal zmagati petič, ter lov na prvi zmagi na spomenikih Pariz-Roubaix in Milano-San Remo. Gre za klasiki, ki jih Pogačar med petimi največjimi na svetu še ni osvojil in za kateri pravi, da bi mu osvojitev teh pomenilo več kot še enkrat slaviti na Touru. Predstavljata pa dodaten izziv, saj praviloma ustrezata nekoliko težjim kolesarjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Hauptman pravi, da si Pogačar želi predvsem zmage v "severnem peklu" Roubaixa: "Tadej na vsaki dirki, na kateri štarta, želi pustiti pečat in moramo samo počakati, da sezono začne v marcu. Tedaj bo na startu prve dirke, kjer sem prepričan, da bo tudi že konkurenčen." Kako so v UAE Team Emirates-XRG zaradi Pogačarjevih ciljev prilagodili priprave? O tem ostaja športni direktor ekipe precej skrivnosten. "Stvari, ki funkcionirajo, se ne spreminjajo. Seveda pa je v vsakem ciklu treba stremeti naprej, narediti stvari boljše, kot si jih naredil prej. Tako da se vseskozi trudimo, da ne zaspimo, da naredimo še korak naprej." Tudi sicer ob premešanih kartah med ekipami, kot posledica nekaterih odmevnejših prestopov po koncu lanske sezone, napoveduje zanimivo sezono, ki bi lahko bila nekoliko drugačna kot pretekle. Predvsem v smislu novih glavnih tekmecev ekipi iz Združenih arabskih emiratov za prestol v kolesarskem svetu.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia