Hauptman pred SP: Zavedamo se moči naše reprezentance

"Tudi druge reprezentance bodo imele svoje adute, kot je denimo Peter Sagan, toda Slovenija ima v svojih vrstah osem odličnih kolesarjev, kar nas uvršča med deset najboljših reprezentanc na svetu. To smo si od nekdaj želeli,"je na tiskovni konferenci uvodoma dejal selektor slovenske kolesarske izbrane vrste Andrej Hauptman, ki je v nadaljevanju Jana Tratnika izpostavil kot edinega iz slovenske osmerice, ki bo nastopil v kronometru.

"Zavedamo se, da bodo oči domače in svetovne športne javnosti uprte v naše reprezentante. Ne bežimo od vloge enega od favoritov, a treba bo biti zelo previden, saj govorimo o enodnevni dirki, na kateri se lahko zgodi marsikaj. Tu bosta prišli do izraza popolna osredotočenost in trenutna telesna pripravljenost. Menim, da bodo v prednosti tisti kolesarji, ki so se v zadnjih dveh mesecih pripravljali izključno na to svetovno prvenstvo. Ampak verjamem v naše kolesarje, ki se kot vrhunski profesionalci znajo spopasti s pritiskom oziroma visokimi pričakovanji," se vloge enega od favoritov na SP ne otepa nekdanji odlični kolesar na čelu slovenske reprezentance.

Na druženju s predstavniki 'sedme sile' sta bila ob omenjenem selektorju Hauptmanu od reprezentantov prisotna izkušeni Jani Brajkovič in Jan Tratnik(v izbrani vrsti sta šeDomen NovakinLuka Pibernik). Četverica (Tadej Pogačar, Primož Roglič, Luka Mezgec in Jan Polanc, medtem ko bo Matej Mohorič zaradi preveč stresnega Toura tokrat izpustil reprezentančno udejstvovanje) je po nastopu na Dirki po Franciji dobila zaslužen odmor, junaka letošnjega Toura Pogačarja in Rogliča pa selektor na prizorišču SP-ja pričakuje v četrtek.

"Glede na mojo trenutno dobro pripravljenost sem optimist. Ravninska proga mi ustreza, a na koncu vedno odločajo noge. Težko je v tem trenutku govoriti o konkretnejših rezultatskih možnostih, a želim se zavihteti čim višje," je povedal Tratnik.