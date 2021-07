Hauptman: Primož je zdrav in sproščen, Tadej regeneriran

Glavna slovenska aduta bosta zagotovo Primož Roglič in Tadej Pogačar , oba pa sta v Tokio dopotovala s svojimi težavami oziroma dvomi, a po treningih na prizorišču naj bi bilo z njima vse v najboljšem redu in sta pripravljena na boj s konkurenco. "Na treningu so bili vsi fantje videti odlično, res pa je, da je trening ena stvar, dirka pa povsem druga. A kot vidim, ni bojazni, da fantje ne bi bi bili pravi. Primož je zdrav, dobro razpoložen, sproščen in tudi motiviran. Ko ga vidim na kolesu, je vse, kot mora biti, tudi v vožnji na klanec," je Rogličevo stanje ocenil selektor Andrej Hauptman , ki je še bolj pristojen, da ocenjuje stanje Pogačarja. Vodi ga namreč v ekipi UAE Team Emirates.

"Menim, da se je regeneriral. Za soboto napovedujejo nekoliko nižje temperature, vsekakor bi bilo dobro, da bi se to uresničilo, a tudi v nasprotnem primeru ne vidim nobenih težav. Tudi na Touru je v nekaj v vročinskih etapah odpeljal odlično, tako da me ne skrbi. Tudi on je maksimalno motiviran, dirke po Franciji niti ni končal posebej iztrošen. Če dodamo, da je Polanc dobro treniral, Tratnik pa v sezoni pokazal, da je močan, smo lahko optimisti," je optimističen Hauptman.

Seveda pa si vrhunskih uvrstitev slovenskih kolesarjev ne upa napovedovati. "Ne glede na to, da našim zelo zahtevna proga ustreza in da si takih prog ne želi veliko kolesarjev, je še vedno dovolj takih, ki so lahko povsem pri vrhu. Videli smo lahko, da so nekateri v formi, prepričan sem, da se je veliko tekmovalcev dobro pripravilo brez dirk, tako da res ne morem ničesar obljubljati. V kolesarstvu je vrh zelo širok, enodnevne dirke so pa sploh nekaj posebnega. Težko je napovedati, kako se bo dirka odvijala, katere reprezentance bodo nadzorovale dirko. Ekipe ne bodo imele osem kolesarjev, ampak največ pet, nekateri dobri na vzponih pa tu ne bodo imeli dobrih pomočnikov. Zagotovo pa bodo moštva, ki nimajo kolesarjev za težke profile, dirko poskušala rešiti prej," meni selektor.