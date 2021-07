Hauptman: Roglič gre na olimpijske igre

Cestna dirka bo v Tokiu na sporedu že drugi dan iger, 24. julija, vožnja na čas pa 28. julija. Slovenija bo tako v Tokiu v pričakovani postavi: Primož Roglič, Tadej Pogačar ter Jan Polanc in Jan Tratnik. Rogliča bi, če bi bile po dveh padcih na Touru poškodbe prehude, zamenjal Luka Mezgec.

"Če imamo številki ena in dve na svetu, ne moremo iti na OI le zato, da bi nastopili. Naredili bomo vse, da bomo dosegli vrhunski rezultat, ne morem reči, da ne bomo merili na vrh. Vseeno se je treba zavedati, da so na voljo samo tri kolajne, kandidatov za njih pa je nešteto," je o ciljih za Delo dejal Hauptman in dodal, da so se za Rogličev nastop na kronometru dogovorili že spomladi.