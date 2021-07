Hauptman: Rogličeva odločitev je bila pravilna. Upam, da bo na OI nazaj

"Mislim, da je Primoževa odločitev pravilna. Če je poškodba tako velika za šampiona, kot je on, je to najboljša odločitev. Želim mu, da se čim prej vrne nazaj in da bo že na olimpijskih tak, kot smo ga vajeni – v samem vrhu," je pred začetkom devete etape pred našim mikrofonom povedal Andrej Hauptman, športni direktor ekipe iz Emiratov, ki ima po sobotni etapi v svojih vrstah vodilnega kolesarja na dirki – Tadeja Pogačarja.

Odstop Primoža Rogliča je obžaloval tudi Matej Mohorič: "Primož je celo sezono gradil okoli Toura. Vedel je, da ima priložnost za zmago. Verjamem, da je to zanj res boleča izguba. Ampak to je življenje. To je dirka po Franciji. Velikokrat se zgodi, da se največji favorit zaplete v padec in mora potem odstopiti. To ni prvič v zgodovini. Res nam je vsem žal."

