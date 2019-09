Hauptman: To so sanje, ki so postale resničnost

Selektor slovenske članske reprezentance Andrej Hauptman je za sanjskega označil zgodovinski dosežek kolesarjev Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča v 13. etapi dirke po Španiji, ko je slovenski duo uprizoril silovit napad na zadnji vzpon na Los Machucos.

Še nikoli prej se ni zgodilo, da bi na največjih tritedenskih dirkah dva Slovenca stopila na stopničke ter vpisala dvojno zmago. Šestega septembra 2019 na dirki po Španiji se je zgodilo prav to. Pogačar je še drugič v petih dneh na svoji premierni Vuelti osvojil etapo, Roglič pa je z drugim mestom povečal vodstvo v skupnem seštevku španske pentlje. Pogačar je postal najmlajši kolesar, ki je dobil dve gorski etapi na dirkah 'grand toura'. "To so sanje, ki so postale resničnost. Danes dvojna slovenska zmaga na najtežji etapi Vuelte. Včeraj sta Primož in Tadej objeta prišla skozi cilj, danes sta prišla sama ter opravila z najboljšimi specialisti za klance na svetu, sanjsko. Lahko samo uživamo v vsem tem," je bil komentar Hauptmana, ki je iz avtomobila kot športni direktor ekipe UAE Emirates spremljal Pogačarja na zahtevni gorski etapi.

FOTO: AP

"Meni se je avto pregrel. To je bilo nekaj neverjetnega, klanci s 25-odstotnimi nakloni. Res ne moreš verjeti, kaj lahko naredi en 20-letnik. Da ima ena majhna Slovenija takšna kolesarja, ki odločata etape, enega, ki je star 20 let, drugega, ki je star 29 let. Neverjetno," je bil navdušen Hauptman, ki še ne želi napovedovati razpleta boja za skupno zmago. "Nočem napovedovati, kaj bo, ker mislim, da smo na Vuelti presegli vse, tudi če oba gresta takoj domov," je dodal.