Helmut Marko Red Bullu pomahal v slovo

Moštvo formule 1 Red Bull je danes potrdilo, da je končalo sodelovanje s svetovalcem Helmutom Markom, ki je imel veliko vlogo pri največjih uspehih avstrijske ekipe, tudi pri vseh naslovih svetovnega prvaka Nemca Sebastiana Vettla in Nizozemca Maxa Verstappna.

Helmut Marko FOTO: Profimedia icon-expand

Helmut Marko je bil v različnih vlogah nepogrešljiv člen ekipe s krili od leta 2005. Pod njegovim vodstvom so rdeči biki osvojili šest konstruktorskih in osem vozniških naslovov svetovnega prvaka. Marko je kot dirkač leta 1971 zmagal na dirki 24 ur Le Mansa. V moštvu Red Bull je veljal za velikega zaveznika Maxa Verstappna, Nizozemec je pred dnevi za las ostal brez petega naslova svetovnega prvaka, ko je po zadnji dirki sezone v Abu Dabiju moral le za dve točki priznati premoč Landu Norrisu iz McLarna.

Marko pa je bil tudi vodja mladinskega pogona pri Red Bullu, veliko zaslug je imel za vse štiri naslove Sebastiana Vettla, pa tudi pri Verstappnovih uspehih je vselej deloval v ozadju. A v avstrijski ekipi so strukturne spremembe v vodstvu napovedali že z odpustitvijo vodje ekipe Christiana Hornerja pred nekaj meseci, zdaj se poslavlja tudi 82-letni Marko, čeprav je slovo v tem primeru sporazumno oziroma pogodbe ni podaljšal Marko sam.