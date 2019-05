Hercogovi podvig ni uspel, a je krepko namučila Stephensovo

V posamični konkurenci je na OP Francije v ženski konkurenci ostala le še Polona Hercog, ki jo je v 3. krogu čakala zahtevna tekmica. Američanka Sloane Stephens je sedma nosilka, ki je upravičila to vlogo. Hercogova, na lestvici WTA na 71. mestu, je izgubila prvi niz s 6:3. Stephensova ji je dvakrat odvzela servis (za vodstvo s 3:1 in 5:1), nato je "break" uspel tudi Slovenki (5:2), a je nato tekmica dobila igro na svoj servis za končnih 6:3.

Drugi niz je bil zelo izenačen, pa čeprav je Hercogova izgubila že prvo igro na svoj servis. Američanka je povedla z 2:1, a je nato Slovenki uspel "break" za 2:2 in izenačena igra je trajala do izida 4:4, nato je Hercogova izgubila igro na svoj servis (5:4) in Stephensova je nato imela možnost da zaključi dvoboj z igro na svoj servis. Imela je štiri zaključne žogice za zmago v dvoboju, a je Hercogova odigrala pogumno in dobila to pomembno igro za izenačenje na 5:5 in nato še igro na svoj servis za vodstvo s 6:5. Kazalo je na podaljšano igro v drugem nizu, a je Hercogova drugič zapored odvzela servis tekmici in nepričakovano, a zasluženo, dobila drugi niz s 7:5.

Kazalo je, kot da bi zapravljena priložnost za zmago razjezila Američanko, ki je povedla s 4:0, potem je Hercogova dobila prvo igro (4:1). Kazalo je, da je zaostanke prevelik, a se ni predala, dobila je tri zaporedne igre (4:3) in nato znižala še na 5:4, nato pa je Stephensova imela priložnost na svoj servis, da zaključi dvoboj. Izkoristila jo je, dobila niz s 6:4, skupno pa 2:1 v nizih, dvoboj je trajal dve uri in 35 minut.