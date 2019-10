Hercogova v Pekingu po izenačenem dvoboju izgubila proti Bertensovi

Pot slovenske teniške igralke Polone Hercog na 8,2 milijona dolarjev vrednem turnirju serije premier mandatory v Pekingu so se končala v tretjem krogu oziroma osmini finala. Mariborčanka je morala po dveh urah in 20 minutah priznati premoč osmi igralki sveta, Nizozemki Kiki Bertens, ki je slavila s 7:6 (6), 2:6 in 6:3. Nizozemka je dobila prvi niz po podaljšani igri (8:6), Slovenka je imela celo dvakrat žogico za niz (pri vodstvu s 6:4 in 6:5), pri bila prepričljiva v drugem, ko je dvakrat odvzela servis tekmici. V tretjem pa je Hercogova dvakrat izgubila servis (pri 2:3 in nato še na koncu za 3:6).

Slovenka je na Kitajskem vpisala dve zmagi proti nemškima igralkama Juliji Görges in Angelique Kerber, za to je zaslužila dobrih 85.000 ameriških dolarjev ter dobila 120 točk, ki jo bodo na novi razpredelnici WTA popeljale med prvih petdeset igralk na svetu. Pred turnirjem je bila Hercogova 51., najvišje v karieri pa je bila leta 2011 na 35. mestu.

Izid, 3. krog:

Kiki Bertens(Niz/8) - Polona Hercog (Slo) 7:6 (6), 2:6, 6:3.