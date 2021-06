Hercogova izpadla tudi med posameznicami

Polona Hercog je sicer že v ponedeljek končala nastope tudi v konkurenci dvojic. V 1. krogu sta Hercogovo in Američanko Alisson Riske izločili Britanki Tara Moore in Eden Silva, ki sta zmagali z 0:6, 6:1 in 10:6.

Izid, Birmingham, WTA (235.238 USD):

- 1. krog:

Darja Kasatkina (Rus/4) - Polona Hercog (Slo) 4:6, 6:3, 6:3.