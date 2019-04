Hercogova izvrstno formo kronala z uvrstitvijo v finale Lugana

Polona Hercog je po dobri predstavi proti eni najboljših tenisačic v zadnjih letih Simoni Halep v Miamiju dobre občutke prenesla tudi na njej ljubšo peščeno podlago v Lugano. Potem ko je v prvih dveh krogih za napredovanje potrebovala tri nize ( Carla Suarez Navarro in Sorana Cirstea ), je v četrtfinalu in polfinalu slavila že po dveh.

V prvem nizu sta si igralki kar sedemkrat odvzeli začetni udarec, na koncu pa je v 12. igri Hercogova uspela zadržati servis in slavila s 7:5. V drugem nizu sta bili igralki bolj uspešni na svoj začetni udarec, prva pa se je do brejka dokopala Slovenka, in sicer v tretji igri. Francozinja je uspela izenačiti na 3:3, nato pa nemudoma izgubila začetni udarec. Hercogova nato servisa ni več izpustila iz rok in se zanesljivo uvrstila v finale Lugana.