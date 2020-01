Hercogova napredovala, konec za Juvanovo

Polona Hercog je v prvem krogu zanesljivo, dvakrat s po 6:3 premagala Švedinjo Rebecco Peterson, ki je na lestvici WTA štiri mesta boljša od nje. Zdaj najboljšo slovensko igralko Hercogovo v drugem krogu čaka trd oreh, kar prva nosilka turnirja, domačinka Ashleigh Barty.

Prva nosilka je bila v prvem krogu s 5 : 7, 6 : 1 in 6 : 1 boljša od Ukrajinke Lesje Curenko, za ogrevanje pa je pred OP Avstralije osvojila turnir v domačem Adelaidu z nagradnim skladom 714.000 evrov in prikazala dobro formo. Bartyjeva je pred dnevi v finalu Adelaida s 6 : 2 in 7 : 5 ugnala 19-letno Ukrajinko Dajano Jastremsko, ta pa je bila danes v prvem krogu v Melbourne Parku usodna za mlado slovensko igralko Kajo Juvan.

Potem ko se je Juvanova prvič v karieri skozi kvalifikacije prebila na OP Avstralije, je nastope tudi končala v prvem krogu. Devetnajstletno Juvanovo je namreč gladko, dvakrat s 6:1 ugnala ukrajinska vrstnica Jastremska, sicer 21. igralka s svetovne lestvice.