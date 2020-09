Hercogova po slabih dveh urah boja napredovala v četrtfinale Istanbula

Za vstop v polfinale se bo pomerila z boljšo iz španskega obračuna med Paulo Badoso Gibert in Saro Sorribes Tormo. Obračun obeh Špank bo na sporedu danes okoli 16. ure, Hercogova pa je odprla spored v osmini finala peščenega turnirja in ga proti 97. igralki sveta slabo začela, saj je oddala začetni udarec v četrti igri.

Nato se je zbrala, takoj izenačila dvoboj in servirala za prvi niz pri vodstvu 5:4. Štiriindvajsetletna tekmica je nato znova prišla do 'breaka', a Hercogova je nato dobila dve igri zapored in osvojila prvi niz, potem ko je izkoristila peto zaključno žogico.

V drugem nizu je odločitev padla v deveti igri, ko je 29-letna Mariborčanka, sicer 49. igralka sveta, dosegla še četrti odvzem servisa in nato suvereno zaključila prvi medsebojni obračun proti Paolinijevi. Hercogova je tako šele prvič v letu 2020 dosegla dve zaporedni zmagi v glavnem turnirju. Hkrati so to njeni prvi dve v nadaljevanju sezone; tako v Palermu kot v Pragi se je poslovila že v prvem krogu, na US Open pa 29-letna Mariborčanka ni potovala.