Hercogova obstala v drugem krogu, poražena tudi Juvanova

Na turnirju Gippsland Trophy z nagradnim skladom 447.620 ameriških dolarjev (369.000 evrov) se je že v prvem krogu poslovila druga najboljša Slovenka s svetovne lestvice, Tamara Zidanšek, ki je s 3:6 dvakrat klonila proti Črnogorki Danki Kovinić.

Kaja Juvan je izgubila v drugem krogu istega turnirja v Melbournu. Z 2:6, 6:2 in 6:1 je bila boljša Poljakinja Iga Swiatek, zmagovalka lanskega odprtega prvenstva Francije. Juvanova je dvoboj proti sicer zelo dobri prijateljici sijajno začela. Z raznovrstno igro je Poljakinjo, ki je igrala prvič po osvojenem turnirju za grand slam, povsem razorožila in si prvi niz zagotovila po dveh zaporednih odvzemih servisa v šesti in osmi igri.

V drugem sta bili tekmici izenačeni do pete igre, takrat pa je Swiatkovi z agresivno igro prvič uspel "break". V naslednji igri je imela 20-letna Ljubljančanka tri priložnosti za takojšnji "re-break", a je Poljakinja zadržala svoj začetni udarec. Po tistem se je 19-letnica povsem sprostila in do konca dvoboja izgubila le še eno igro v tretjem nizu. Izkoristila je pet od osmih priložnosti za "break", Juvanova pa dve od osmih. Dvoboj je trajal eno uro in 46 minut. Šesta nosilka se bo v osmini finala pomerila z Rusinjo Jekaterino Aleksandrovo.