Hercogova potrdila dobro formo in gladko napredovala v polfinale Lugana

Hercogova je po Suarez Navarrovi in Cirstei na kolena spravila še 21-letno Rusinjo.

Polona Hercog v zadnjem času igra v zelo dobri formi, kar je dokazala že na trdi podlagi v Miamiju, ko je pošteno namučila izvrstno Simono Halep. Dobro formo je prenesla tudi na njej bolj ’domača’ peščena igrišča. V Lugano je tako najprej izločila peščeno specialistko Carlo Suarez Navarro (drugo nosilko), nato pa še romunsko predstavnico Sorano Cirsteo. Če je v prvem in drugem krogu potrebovala tri nize, pa je tokrat v četrtfinalu z Rusinjo Veroniko Kudermetovo opravila že po dveh nizih (6:4, 6:1). Prvi je bil precej bolj tesen kot drugi – Rusinja je povedla z brejkom s 4:3, a nato povsem popustila. Hercogova je dobila sedem zaporednih iger in povedla s 6:4 ter 4:0. Delo je v drugem nizu nato kljub izgubljenemu servisu zlahka dokončala in se po devetih mesecih znova razveselila polfinala WTA turnirja.

Izid:

Polona Hercog (Slo) - Veronika Kudermetova (Rus) 6:4, 6:1