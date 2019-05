Hercogova izenačila uspeh kariere: z zmago nad Bradyjevo v tretji krog Roland Garrosa

V prvem krogu je z 2:1 v nizih premagala 32. nosilko, Belorusinjo Aljaksandro Sasnovič. V drugem krogu se je Hercogova, 71. na lestvici WTA, pomerila z Američanko Jennifer Brady.

Slovenka je dobila prvi niz s 6:4, dvakrat je odvzela servis tekmici. V drugem nizu je Hercogova izgubila servis takoj na začetku, a se je hitro vrnila v igro (izenačila je na 3.3) in odločitev je padla v podaljšani igri. Američanka je povedla s 3:0 in 4:1 in imela dve zaključni žogi za niz, a jo je Slovenka ujela in izenačila na 6:6, nato pa imela dvakrat zaključno žogico za zmago. Bradyjeva je nato dobila dve zaporedni točki in dobila podaljšano igro z 10:8.

Tretji niz je Hercogova dobro začela, odvezla je servis tekmici, a nato tudi zapravila svojega ob izenačenju na 2:2. Odločitev je padla v deveti igri, ko je Hercogova naredila nov "break" in nato zaključila z igro na svoj servis za 6:4 in skupno zmago z 2:1 v nizih. Hercogovo v 3. krogu čaka sedma nosilka, Američanka Sloane Stephens, ki je z 2:0 v nizih odpravila Španko Tomes Sorribes.

Hercogova je z zmago izenačila uspeh kariere in se po devetih letih spet prebila v tretji krog Roland Garrosa. V tretjem krogu je zaigrala tudi v Wimbledonu leta 2017, medtem ko se na US Openu in OP Avstralije ni uspela prebiti dlje od drugega kroga.

Izid:

Polona Hercog - Jennifer Brady 6:4, 6:7 (8:10), 6:4