Hercogove ne bo na OP ZDA

"Tako ali tako že prej, torej od takrat, ko so se sprostili epidemiološki ukrepi in sem lahko normalno trenirala ter potem igrala na turnirjih, nisem načrtovala, da bi se udeležila grand slama v New Yorku," pravi Polona Hercog. "Zaradi vsega tega okoli korone se nama s trenerjem ni zdelo pametno, da bi potovala tja in se izpostavljala," je dodala. Prijavljena sicer je bila, a je to storila zgolj zato, da bi lahko igrala v New Yorku, če bi bili ostali turnirji tisti čas v Evropi na pesku zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedani, je še zaključila. Doslej so udeležbo na OP ZDA odpovedali številni igralci in igralke iz najboljše stoterice, med drugim izstopajo imena, kot so ŠpanecRafael Nadal ter prvi igralki sveta, AvstralkaAshleigh Barty in Romunka Simona Halep. Od Slovenk bosta v New Yorku med posameznicami nastopiliTamara Zidanšek(73.) in Kaja Juvan(112.) med posamezniki paAljaž Bedene(61. na lestvici ATP), ki je v četrtek zvečer opravil s prvo od dveh nalog v kvalifikacijah za turnir serije masters, ki poteka v New Yorku.

Prvotno bi morala biti tako turnirja serije ATP in WTA sicer v Cincinnatiju, a so ju organizatorji zaradi lažjega obvladovanja krize v zvezi s covidom-19 prestavili v "teniški mehurček" v New Yorku.