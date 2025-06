Herlings najboljši v Latviji, Pancarju točka

Francoz Romain Febvre, vodilni v seštevku sezone, je vodstvo ohranil, čeprav je nekaj točk naskoka izgubil. Na latvijski dirki je bil namreč tretji s 35 točkami, pred njim je končal njegov najbližji zasledovalec v SP, Belgijec Lucas Coenen, s 44.

Jan Pancar je v zadnjem mesecu nanizal nekaj odličnih kvalifikacijskih uvrstitev, v Nemčiji je bil s četrtim dosežkom najboljši v kvalifikacijah nasploh v razredu MXGP, kar ga je pred Kegumsom postavilo na 12. mesto v SP.

A v Latviji mu ni šlo po načrtih. V sobotnih kvalifikacijah je bil šele 20., tudi danes pa je bil v uvodnih krogih prve vožnje med 25. in 22. mestom. V sedmem krogu je po trčenju z Isakom Giftingom padel, se pozneje s krogom zaostanka vrnil v dirko in jo nazadnje končal na 26. mestu po odstopu nekaj krogov pred ciljem.

V drugi vožnji je šlo Slovencu malenkost bolje, v zadnjem delu se je z roba dvajseterice prebil prav na zadnje mesto, ki še prinaša točke. Po 20. mestu v tej vožnji je na koncu dirko končal kot 21.

Jeffrey Herlings ni imel težav na mivkasti podlagi, končal je s polnim izkupičkom 50 točk (in jih dodal še deset za kvalifikacijsko zmago), za njim sta v prvi vožnji ostala Coenen in tretji Nizozemec Glenn Coldenhoff. Do četrtega se je ob koncu prebil Španec Ruben Fernandez, moštveni sotekmovalec najboljšega slovenskega dirkača Tima Gajserja.