Herlings odstopil, Gajser spet v igri za naslov

Ta teden bosta na sporedu še dve dirki v svetovnem prvenstvu v motokrosu. Dirkači ostajajo v Pietramurati v Trentinu, kjer bosta po nedeljski prvi dirki še dve dirki za prvi trojček v sezoni. Ta se bo nato v začetku novembra končala še z dvema preizkušnjama v Mantovi. Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je dobil šest od zadnjih sedmih dirk za svetovno prvenstvo in močno povedel v skupnem seštevku, je v prvi vožnji odstopil in s tem spet odprl odločitev o letošnjem svetovnem prvaku. Prvo vožnjo je sicer dobil Francoz Romain Febvre, drugo mesto pa je osvojil Tim Gajser. Razlika med prvim in tretjim tekmovalcem je le šest točk.

icon-expand Tim Gajser FOTO: Damjan Žibert Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji dirke svetovnega prvenstva razreda MXGP za VN Pietramurate osvojil drugo mesto. S tem je močno zmanjšal zaostanek za doslej vodilnim v SP, Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom, ki je prvo vožnjo po padcu končal brez točk. V vodstvu pa je zdaj Francoz Romain Febvre, zmagovalec prve vožnje. Danes v Trentinu vozijo drugo od treh dirk na istem prizorišču. Na prvi v nedeljo je bil Gajser tretji, današnjo pa je začel s 27 točkami zaostanka za vodilnim Herlingsom. Razplet prve vožnje je Gajserju prinesel močno zmanjšanje razlike za prvim mestom v seštevku, a tudi tri točke večji zaostanek za drugim konkurentom za naslov, Febvrejem. Francoz je namreč po hudem boju v zaključnih krogih, ko sta se nekajkrat tudi prehitela v boju za prvo mesto, premagal Gajserja in dobil 25 točk. Gajser je vožnjo kot drugi končal z 22, slabo pa se je prvi del dirke končal za Herlingsa, sicer najhitrejšega v kvalifikacijah pred Gajserjem. Padel je že v prvem zavoju, potem je čez njegov motor zapeljal še eden od tekmecev. Motor oziroma ročica za plin sta bila tako poškodovana, da je moral Nizozemec odnehati in vožnjo končal z ničlo. Po polovici dirke je tako v SP prvi Febvre s 556 točkami, Herlings je ostal pri 555, Gajser pa jih ima zdaj 550. V razredu MX2 je prvo vožnjo dobil Francoz Tom Vialle pred Belgijcem Jagom Geertsom in Špancem Rubenom Fernandezom, Jan Pancar je dobil tri točke za 18. mesto.