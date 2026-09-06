Herlings potrdil naslov prvaka, Gajser drugi, Pancar 11.

Tim Gajser FOTO: AMZS

Jeffrey Herlings jih je to sezono zbral 830 oziroma ima po prvi vožnji neulovljivih 151 točk naskoka pred Francozom Romainom Febvrom. Gajser je bil že pred VN Turčije brez teoretičnih možnosti za naslov in ima po prvi vožnji zdaj 641 točk. Herlings je trikrat postal prvak šibkejšega razreda MX2 (2012, 2013, 2016), zdaj pa je trikratni svetovni prvak tudi v elitnem razredu MXGP (2018, 2021).

Nizozemec je v prvi vožnji dobro startal. Po sobotni zmagi v kvalifikacijah je ostal prvi tudi v uvodnih zavojih prve vožnje in zanesljivo slavil, četudi se mu je ob koncu malce bolj približal Tim Gajser. Slovenski as se je takoj po startu na drugo mesto prebil po zunanji strani drugega ovinka in vseskozi ostajal pred zasledovalci ter razmeroma blizu Herlingsu. Kljub temu ni imel prave hitrosti, da bi Nizozemca ogrozil. Ciljno črto je prečkal kot drugi, tretji pa je bil Febvre.

Jan Pancar FOTO: Profimedia

Jan Pancar je po dobrih sobotnih nastopih na treningih in šestem mestu v kvalifikacijah tokrat slabše startal in padel na 14. mesto. Do konca je pridobil tri mesta in končal kot 11. V seštevku ima 254 točk in je še naprej 13.