Herlings potrdil naslov prvaka, Gajser drugi, Pancar 11.

Jeffrey Herlings jih je to sezono zbral 830 oziroma ima po prvi vožnji neulovljivih 151 točk naskoka pred Francozom Romainom Febvrom. Gajser je bil že pred VN Turčije brez teoretičnih možnosti za naslov in ima po prvi vožnji zdaj 641 točk. Herlings je trikrat postal prvak šibkejšega razreda MX2 (2012, 2013, 2016), zdaj pa je trikratni svetovni prvak tudi v elitnem razredu MXGP (2018, 2021).
Nizozemec je v prvi vožnji dobro startal. Po sobotni zmagi v kvalifikacijah je ostal prvi tudi v uvodnih zavojih prve vožnje in zanesljivo slavil, četudi se mu je ob koncu malce bolj približal Tim Gajser. Slovenski as se je takoj po startu na drugo mesto prebil po zunanji strani drugega ovinka in vseskozi ostajal pred zasledovalci ter razmeroma blizu Herlingsu. Kljub temu ni imel prave hitrosti, da bi Nizozemca ogrozil. Ciljno črto je prečkal kot drugi, tretji pa je bil Febvre.
Jan Pancar je po dobrih sobotnih nastopih na treningih in šestem mestu v kvalifikacijah tokrat slabše startal in padel na 14. mesto. Do konca je pridobil tri mesta in končal kot 11. V seštevku ima 254 točk in je še naprej 13.
Kratica MXGP pomeni 'Motocross Grand Prix'. To je najvišji nivo svetovnega prvenstva v motokrosu pod okriljem Mednarodne motoristične zveze (FIM). Glavna razlika med razredoma je v moči motorjev: v razredu MXGP tekmujejo vozniki na motorjih s prostornino do 450 kubičnih centimetrov, medtem ko so v razredu MX2 omejeni na motorje s prostornino do 250 kubičnih centimetrov. Razred MX2 pogosto služi kot vstopna točka za mlade talente, ki se nato prebijejo v elitno kategorijo MXGP.
Dirkališče v turškem mestu Afyonkarahisar je postalo pomembno prizorišče v koledarju svetovnega prvenstva MXGP v zadnjih letih. Mesto je znano po svoji strateški legi in bogati zgodovini, dirkališče samo pa je zasnovano tako, da ustreza visokim standardom FIM. Gostovanje dirke za veliko nagrado Turčije na tej lokaciji je pomemben del širjenja priljubljenosti motokrosa v regiji, saj privablja veliko število gledalcev in predstavlja edinstven izziv za voznike zaradi specifične podlage in tehničnih zahtev proge.
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