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Gajser po tesnem boju na Češkem do novih točk, slavil je Herlings

Praga, 26. 07. 2026 18.11 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Tim Gajser

Slovenski motokrosist Tim Gajser (Yamaha) je v drugi vožnji dirke za veliko nagrado Češke osvojil tretje mesto. Še drugič je zmagal Nizozemec Jeffrey Herlings (Honda). Drugi slovenski predstavnik v svetovnem prvenstvu razreda MXGP Jan Pancar (KTM) je bil sedmi.

Tim Gajser je tokratno dirko začel nekoliko hitreje in po dveh krogih zasedal tretje mesto. S starta sta se najhitreje pognala Francoz Tom Vialle (Honda) in njegov moštveni kolega Jeffrey Herlings, sicer novi vodilni v skupnem seštevku razreda MXGP.

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K boljši uvrstitvi Gajserja je pripomoglo tudi dejstvo, da se je na startu nekaj motokrosistov zapletlo v padec, ki se mu je najboljši slovenski motokrosist uspel izogniti. Kmalu po startu je Herlings začel stopnjevati tempo in prevzel vodstvo. Pred drugouvrščenim Viallom je imel v 12. krogu dobrih pet sekund prednosti, medtem ko je tretjeuvrščeni Gajser zaostajal že za več kot devet sekund.

Tim Gajser je dosegel 3. mesto.
Tim Gajser je dosegel 3. mesto.
FOTO: Profimedia

Pred koncem bi se Gajser lahko povzpel tudi na drugo mesto, a mu je pot zaprl eden izmed motokrosistov, ki je za njim zaostajal že več kot za krog. Gajser je sicer v skupnem seštevku obeh dirk osvojil peto mesto. Herlings je do konca dirke svojo prednost pred Viallom še povečal na 10 sekund, medtem ko je bil Gajser še dve sekundi počasnejši. Druga vožnja je dokaj solidno uspela tudi Pancarju, saj jo je končal na sedmem mestu.

Herlings je v skupnem seštevku zbral 615 točk in ima zdaj 49 točk prednosti pred drugouvrščenim Belgijcem Lucasom Coenenom. Tretjeuvrščeni Romain Febvre (Kawasaki), ki je bil v prvi vožnji drugi, v drugi pa peti, ima 541 točk. Gajser je s 489 točkami na četrtem mestu.

Naslednja dirka bo na sporedu 2. avgusta, ko se bodo motokrosisti pomerili za veliko nagrado Flandrije.

motokros tim gajser

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