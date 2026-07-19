Herlings slavil na Otoku, Gajser tretji, Pancar osmi

Vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva iz Belgije Lucas Coenen (KTM) je v sobotnih kvalifikacijah grdo padel. Kljub temu je 19-letni Belgijec stisnil zobe in skušal osvojiti dodatne točke, optimistična namera pa se ni končala po njegovih željah. Zavoljo prevelikih bolečin je v prvi vožnji odstopil v četrtem, v drugi vožnji pa v tretjem krogu.

Coenen je kljub točkovnemu izpadu na Otoku zadržal prvo mesto v generalni razvrstitvi. Na dosedanjih 12 preizkušnjah je osvojil 566 točk. Z današnjim maksimalnim izkupičkom 50 točk se je mu je močno približal Jeffrey Herlings (555). Tretjeuvrščeni Romain Febvre je na dosedanjih preizkušnjah zbral 494, četrtouvrščeni Gajser pa 452 točk.

Tim Gajser je v prvi vožnji zasedel drugo mesto. Pred njim se je uvrstil le Herlings, tretje mesto pa je zasedel Febvre, ki je izkoristil grd padec rojaka Toma Vialla nekaj krogov pred koncem. Jan Pancar je uvodno vožnjo dobro začel in bil nekaj ovinkov celo med najboljšimi petimi. Hitrejši so ga nato prehiteli, vseeno pa je Pancar vseskozi dirkal v prvi deseterici, v zadnjih krogih pa prehitel še Vialla za končno sedmo mesto.