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Herlings slavil na Otoku, Gajser tretji, Pancar osmi

London, 19. 07. 2026 19.54 pred 21 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA M.J.
Jeffrey Herlings

Nizozemec Jeffrey Herlings (Honda) je skupni zmagovalec velike nagrade Velike Britanije v Foxhillsu, medtem ko je drugo mesto v elitnem motokrosističnem razredu MXGP zasedel Francoz Romain Febvre (Kawasaki). Najboljši Slovenec Tim Gajser (Yamaha) je osvojil tretje, drugi slovenski predstavnik Jan Pancar (KTM) pa osmo mesto.

Tim Gajser
Tim Gajser
FOTO: Profimedia

Vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva iz Belgije Lucas Coenen (KTM) je v sobotnih kvalifikacijah grdo padel. Kljub temu je 19-letni Belgijec stisnil zobe in skušal osvojiti dodatne točke, optimistična namera pa se ni končala po njegovih željah. Zavoljo prevelikih bolečin je v prvi vožnji odstopil v četrtem, v drugi vožnji pa v tretjem krogu.

Coenen je kljub točkovnemu izpadu na Otoku zadržal prvo mesto v generalni razvrstitvi. Na dosedanjih 12 preizkušnjah je osvojil 566 točk. Z današnjim maksimalnim izkupičkom 50 točk se je mu je močno približal Jeffrey Herlings (555). Tretjeuvrščeni Romain Febvre je na dosedanjih preizkušnjah zbral 494, četrtouvrščeni Gajser pa 452 točk.

Tim Gajser je v prvi vožnji zasedel drugo mesto. Pred njim se je uvrstil le Herlings, tretje mesto pa je zasedel Febvre, ki je izkoristil grd padec rojaka Toma Vialla nekaj krogov pred koncem. Jan Pancar je uvodno vožnjo dobro začel in bil nekaj ovinkov celo med najboljšimi petimi. Hitrejši so ga nato prehiteli, vseeno pa je Pancar vseskozi dirkal v prvi deseterici, v zadnjih krogih pa prehitel še Vialla za končno sedmo mesto.

Jan Pancar
Jan Pancar
FOTO: Profimedia

V drugi vožnji je Herlings takoj prevzel vodstvo, 29-letni Gajser pa je s tretjega hitro napredoval na drugo. Večji del dirke je dihal za ovratnik Herlingsu, v zadnjem delu dirke pa naredil hudo napako in padel, kar je izkoristil Febvre in se prebil pred štirikratnega svetovnega prvaka v elitnem razredu MXGP v letih 2016, 2019, 2020 in 2022 iz Slovenije, ki je v sami končnici zanesljivo zadržal svojo pozicijo.

Pancar se je vseskozi sukal na robu deseterice, na koncu je zasedel 11., skupno pa osmo mesto. Naslednja dirka bo 26. julija, ko bo na sporedu velika nagrada Češke v Loketu. Do konca sezone bo nato na sporedu še šest dirk - v Flandriji (2. avgusta), na Švedskem (16. avgusta), na Nizozemskem (23. avgusta), v Turčiji (6. septembra), na Kitajskem (13. septembra), zadnja pa bo v Avstraliji (20. septembra).

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