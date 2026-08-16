Herlings tudi na Švedskem suveren, Gajser peti

Jeffrey Herlings je po Veliki Britaniji, Češki in Flandriji tudi danes dobil obe vožnji. Zmagal je na zadnjih osmih vožnjah in na četrti VN zapored. Skupaj je letos slavil že na devetih dirkah. Drugi je bil Francoz Romain Febvre, ki je bil v prvi vožnji četrti in v drugi vožnji drugi. Tretji je bil še en Francoz Tom Vialle z tretjim mestom v prvi in četrtim v drugi vožnji.

Tim Gajser je po napaki v prvi vožnji zasedel šele deveto mesto, po tretjem mestu v drugem nastopu pa je bil skupno peti in nabral novih 32 točk za SP. Pred 29-letnim Slovencem je na četrtem mestu končal še Latvijec Pauls Jonass z drugim in devetim mestom.

Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu MXGP Jan Pancar je zasedel 12. mesto in dobil 16 novih točk v skupnem seštevku. Obe dirki je voznik ekipe KTM končal na 13. mestu.

V prvi vožnji sta oba slovenska voznika storila napako. Gajser je bil sicer do današnjih voženj na švedskem terenu vselej najbližji zasledovalec Herlingsa, a je po slabšem začetku ostal brez boja za sam vrh.

Štirikratni svetovni prvak v razredu MXGP je zastal na startu, po nekaj ovinkih pa bil šele osmi tik pred Pancarjem. Že v prvem krogu je pridobil tri mesta, a v dvoboju z Italijanom Andreo Adamom padel in zdrsnil na deveto mesto, ki ga je obdržal do konca. Pancar je nekaj časa vozil na devetem mestu, po napaki v tretjem krogu pa je zdrsnil na 15. mesto. Do konca je pridobil še dve mesti.

V drugo je najboljši start uspel Febvreju, Gajser je iz uvodnega kaotičnega zavoja prišel za njim na drugem mestu. Toda Herlings je hitro prišel mimo slovenskega asa in nato kmalu opravil še s Febvrejem. Podobno je skušal storiti Gajser, a se Febvre ni pustil.

Vodilni Nizozemec je to izkoristil in tekmeca pobegnil. Gajser je v nadaljevanju izgubil stik s Francozom in vse do konca osamljen vozil na tretjem mestu.