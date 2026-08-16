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Drugi športi

Herlings tudi na Švedskem suveren, Gajser peti

Stockholm, 16. 08. 2026 18.20 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA
Tim Gajser

Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je zmagovalec dirke za veliko nagrado Švedske v Uddevalli. Voznik Honde po četrti zaporedni zmagi drvi proti naslovu svetovnega prvaka, tokrat je dobil obe vožnji. Slovenski as Tim Gajser je po napaki v prvi vožnji v drugi končal na tretjem mestu in bil skupno peti.

Jeffrey Herlings je po Veliki Britaniji, Češki in Flandriji tudi danes dobil obe vožnji. Zmagal je na zadnjih osmih vožnjah in na četrti VN zapored. Skupaj je letos slavil že na devetih dirkah. Drugi je bil Francoz Romain Febvre, ki je bil v prvi vožnji četrti in v drugi vožnji drugi. Tretji je bil še en Francoz Tom Vialle z tretjim mestom v prvi in četrtim v drugi vožnji.

Tim Gajser
Tim Gajser
FOTO: Profimedia

Tim Gajser je po napaki v prvi vožnji zasedel šele deveto mesto, po tretjem mestu v drugem nastopu pa je bil skupno peti in nabral novih 32 točk za SP. Pred 29-letnim Slovencem je na četrtem mestu končal še Latvijec Pauls Jonass z drugim in devetim mestom.

Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu MXGP Jan Pancar je zasedel 12. mesto in dobil 16 novih točk v skupnem seštevku. Obe dirki je voznik ekipe KTM končal na 13. mestu.

V prvi vožnji sta oba slovenska voznika storila napako. Gajser je bil sicer do današnjih voženj na švedskem terenu vselej najbližji zasledovalec Herlingsa, a je po slabšem začetku ostal brez boja za sam vrh.

Štirikratni svetovni prvak v razredu MXGP je zastal na startu, po nekaj ovinkih pa bil šele osmi tik pred Pancarjem. Že v prvem krogu je pridobil tri mesta, a v dvoboju z Italijanom Andreo Adamom padel in zdrsnil na deveto mesto, ki ga je obdržal do konca. Pancar je nekaj časa vozil na devetem mestu, po napaki v tretjem krogu pa je zdrsnil na 15. mesto. Do konca je pridobil še dve mesti.

V drugo je najboljši start uspel Febvreju, Gajser je iz uvodnega kaotičnega zavoja prišel za njim na drugem mestu. Toda Herlings je hitro prišel mimo slovenskega asa in nato kmalu opravil še s Febvrejem. Podobno je skušal storiti Gajser, a se Febvre ni pustil.

Vodilni Nizozemec je to izkoristil in tekmeca pobegnil. Gajser je v nadaljevanju izgubil stik s Francozom in vse do konca osamljen vozil na tretjem mestu.

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Pancer je v začetku dirke vozil na 14. mestu, a kmalu napredoval na 13. Zatem je imel še nekaj bitk, da je to mesto zadržal, tik pred koncem vožnje se je spogledoval še z 12., a ni prišel mimo Nizozemca Ricka Elzinge.

Zaradi hudega padca Belgijca Jaga Geertsa in Švicarja Kevina Brumanna, ki sta potrebovala zdravniško pomoč, je bila druga vožnja tik po izteku časa prekinjena. Dveh krogov, ki bi jih morali izpeljati po zatem, dirkači niso odpeljali in obveljal je trenutni vrstni red.

V skupnem seštevku je Herlings še povečal naskok v lovu na svoj tretji naslov prvaka v razredu MXGP po letih 2018 in 2021. Na vrhu prvenstva ima 735 točk, drugouvrščeni Febvre je pri 619. Gajser se je s 575 točkami prebil na tretje mesto pred poškodovanega Belgijca Lucasa Coenena (566), ki na Švedskem po padcu v Veliki Britaniji ni dirkal. Pancar je ostal na 13. mestu z 229 točkami.

Naslednja preizkušnja motokrosiste čaka že prihodnji konec tedna, ko bo Arnhem gostil VN Nizozemske. Po nizozemski postojanki bodo v septembru sledile še zadnje tri dirke letošnje sezone SP.

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