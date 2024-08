Herlings zmagovalec Lommla, Gajser četrti

V prvem delu je kazalo, da bo vožnjo prepričljivo dobil branilec naslova, za njim sta vozila Nizozemca Herlings in Calvin Vlaandern. A je Herlings, čeprav se je vmes znašel tudi na tleh, nato štiri kroge pred koncem prehitel Prada in zmagal. Španec je bil drugi, Vlaandern pa tretji.

Druga vožnja se je za Gajserja začela bolje, saj je po šestem mestu po startu hitro prišel do tretjega mesta, pred njim sta bila le Prado in Herlings. Takšen vrstni red je ostal do polovice vožnje, potem pa je Herlings tekmeca prehitel in do konca ostal v vodstvu.

V 11. krogu je Gajserja prehitel Febvre, tako da je slovenski dirkač vožnjo končal na četrtem mestu.

Skupno na dirki je bil Herlings prvi z vsemi 50 točkami, drugi Prado (44), tretji pa Febvre (38). Gajser je bil četrti s 34.

Drugi Slovenec Pancar se v prvi vožnji na težkem terenu sprva ni najbolje znašel. V kvalifikacijah je bil 25., proti koncu prve vožnje pa je nekaj mest pridobil, tako da je nazadnje vožnjo končal na 21. mestu. Še bolje se je odrezal v drugi, ko se je v drugi polovici prebil med dobitnike točk na 19. mestu, dobil je dve za skupno 20. mesto na dirki. V SP pa je zdaj 15., ima 176 točk.

Naslednja dirka bo 11. avgusta v švedski Uddevalli.