Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

Herlings zmagovalec Turčije, Gajser četrti, Pancar deseti

Istanbul, 07. 09. 2025 17.10 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v Turčiji v razredu MXGP osvojil četrto mesto. Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu Jan Pancar je bil deseti. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings.

Tim Gajser
Tim Gajser FOTO: Profimedia

Tim Gajser je v Turčiji vozil na tretji dirki po vrnitvi v karavano in devetih izpuščenih velikih nagradah zaradi poškodbe rame in posledične operacije. Že na prejšnji dirki na Nizozemskem je bil četrti, takšno izhodišče je imel tudi po sobotnih kvalifikacijah.

Tokrat je dobro startal in bil v prvi polovici prve vožnje tretji za Belgijcem Lucasom Coenenom in Jeffreyjem Herlingsom; v zadnjem delu vožnje pa ga je ujel in prehitel tudi vodilni v SP Francoz Romain Febvre. Jan Pancar je po težavah na prejšnji dirki na Nizozemskem, kjer je zaradi poškodbe palca nastopil le v prvi vožnji, v Turčiji osvojil deseto mesto v kvalifikacijah. Zdaj je bil v uvodnih krogih prve vožnje sedmi, potem je končal na devetem mestu.

Druga vožnja je ponudila podoben scenarij za slovenska dirkača; Gajser je začel kot tretji, a ga je sredi preizkušnje prehitel Coenen. Pancar pa je drugič startal slabše, bil sprva 17., a se je potem še prebil do 12. mesta. V ospredju je Herlings po tretjini vožnje prehitel Febvra in prišel do skupne zmage na dirki; drugi je bil Coenen, tretji pa Febvre. Gajser je skupno končal na četrtem mestu, Pancar je bil deseti.

V seštevku sezone je Coenen za tri točke zmanjšal zaostanek za Febvrom, ta ima 885 točk, Belgijec pa 859. Gajser je ostal deveti (411), Pancar pa 11. (299). Do konca sezone sta še dve dirki, naslednja že čez teden dni na Kitajskem.

mxgp Jeffrey Herlings Tim Gajser Jan Pancar
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256