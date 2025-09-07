Herlings zmagovalec Turčije, Gajser četrti, Pancar deseti

Tim Gajser je v Turčiji vozil na tretji dirki po vrnitvi v karavano in devetih izpuščenih velikih nagradah zaradi poškodbe rame in posledične operacije. Že na prejšnji dirki na Nizozemskem je bil četrti, takšno izhodišče je imel tudi po sobotnih kvalifikacijah.

Tokrat je dobro startal in bil v prvi polovici prve vožnje tretji za Belgijcem Lucasom Coenenom in Jeffreyjem Herlingsom; v zadnjem delu vožnje pa ga je ujel in prehitel tudi vodilni v SP Francoz Romain Febvre. Jan Pancar je po težavah na prejšnji dirki na Nizozemskem, kjer je zaradi poškodbe palca nastopil le v prvi vožnji, v Turčiji osvojil deseto mesto v kvalifikacijah. Zdaj je bil v uvodnih krogih prve vožnje sedmi, potem je končal na devetem mestu.

Druga vožnja je ponudila podoben scenarij za slovenska dirkača; Gajser je začel kot tretji, a ga je sredi preizkušnje prehitel Coenen. Pancar pa je drugič startal slabše, bil sprva 17., a se je potem še prebil do 12. mesta. V ospredju je Herlings po tretjini vožnje prehitel Febvra in prišel do skupne zmage na dirki; drugi je bil Coenen, tretji pa Febvre. Gajser je skupno končal na četrtem mestu, Pancar je bil deseti.

V seštevku sezone je Coenen za tri točke zmanjšal zaostanek za Febvrom, ta ima 885 točk, Belgijec pa 859. Gajser je ostal deveti (411), Pancar pa 11. (299). Do konca sezone sta še dve dirki, naslednja že čez teden dni na Kitajskem.