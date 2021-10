Herlingsu dirka v Franciji, Gajser s tretjim mestom izgubil rdečo številko

Tim Gajser je bil danes šesti v kvalifikacijah, po slabšem startu pa je prvi del dirke prebil na robu deseterice, nato naredil še napako in spet izgubil nekaj mest, na koncu pa se je prebil do šestega. Na ta način je spet ostal brez vodstva v seštevku sezone, saj sta bila oba najbližja tekmeca tokrat pred njim in povsem na vrhu. Zmagal je domačin Romain Febvre pred Herlingsom in Švicarjem Jeremyjem Seewerjem.

V drugi vožnji je dolgo kazalo, da bo Febvre potrdil domači uspeh, toda Herlings ga je prehitel in si tako zaradi boljše druge vožnje ob enakem točkovnem izkupičku 47 točk zagotovil zmago na dirki. Gajser je dolgo časa vozil na četrtem mestu, a je nekaj krogov pred koncem prehitel veterana Antonia Cairolija in si s tretjim mestom v tej vožnji tudi skupno na dirki privozil tretjo stopničko, pri 35 točkah je bil sicer izenačen s Seewerjem.

V SP ima na prvem mestu Herlings zdaj 460 točk, Febvre je drugi s 454, Gajser, ki je bil pred to dirko z minimalno prednostjo prvi, pa je zdaj pri 450 točkah.

Naslednja dirka bo že naslednji teden v španskem Intu Xanaduju - Arroyomolinosu.