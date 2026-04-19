Gajser v drugi vožnji z Yamaho prvič stopil na najvišjo stopničko

Tim Gajser je bil po startu prve vožnje nekaj časa drugi, več kot polovico vožnje pa tretji za svetovnim prvakom, Francozom Romainom Febvrom, in njegovim rojakom Tomom Viallom.
A ob koncu je močno navil ritem Jeffrey Herlings, ki je v le nekaj krogih prehitel vse tekmece pred seboj, potisnil Gajserja na četrto mesto, dva kroga pred koncem pa opravil še s Febvrom in prišel do zmage. S tem se je tudi krepko popravil v seštevku sezone, saj je zmagovalec kvalifikacij Lucas Coenen v uvodnih krogih padel in se potem iz ozadja prebijal naprej, a ni mogel višje kot do 12. mesta.
V drugi vožnji je šlo slovenskemu zvezdniku še bolje. Začel je kot tretji, se v četrtem krogu prebil na drugo mesto, sredi dirke pa je po napaki Coenena prevzel vodstvo. Slednjega je nato tudi obdržal, najbližje je prišel Herlings, ki pa ni bil dovolj hiter, da bi Gajserja lahko napadel za zmago v tej vožnji.
Gajser je tako osvojil prvo zmago v posamičnih vožnjah, odkar je pozimi zamenjal ekipo in je zdaj pri Yamahi. Skupno drugo mesto pa je že tretja uvrstitev na zmagovalni oder v sezoni 2026.
Jan Pancar se je po 25. izhodišču v kvalifikacijah danes v prvi vožnji hitro prebil med dobitnike točk. Najvišje je bil na 14. mestu, na koncu je cilj prevozil kot 15. Tudi drugo vožnjo je odpeljal v podobnem slogu, jo končal še mesto višje, skupno pa je to zadoščalo za 14. mesto na dirki.
Coenen ima zdaj v seštevku SP le še štiri točke naskoka (231-227) pred Herlingsom, Gajser je napredoval na četrto mesto s 198, Pancar je 16. s 47.
V razredu MX2 je Jaka Peklaj ostal brez točk, potem ko je obe vožnji končal na 23. mestu, na dirki pa je bil 26. Zmagal je Belgijec Sacha Coenen.
Dirkače v SP zdaj čaka enomesečni premor, naslednja dirka bo 24. maja v francoskem Lacapelle Marivalu.
