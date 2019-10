500. hokejski derbi: 'Navijači so bili vedno največji del derbijev'

Derbi v Tivoliju med SŽ Olimpijo in Sij Acroni Jesenicami bo štel za točke v mednarodni Alpski ligi in tudi v državnem prvenstvu. Derbiji so v najlepših časih polnili dvorani Tivoli in Podmežaklo do zadnjega kotička in so bili razprodani že dolgo pred velikim obračunom. Nato je sledil padec, tudi zaradi finančnih težav, a krivulja se kot kaže, znova obrača navzgor. Kapetana sedanjih zasedb Andrej Tavželj in Aleš Mušič sta se spomnila tudi na pretekle čase, ko so bile dvorane polne do zadnjega kotička.

Derbi bo na sporedu v soboto ob 17.30, pred tem pa se bosta pomerili legende ljubljanskega in jeseniškega kluba. Tako so na seznamu Jesenic Matevž Grabnar, Borut Vukčevič, Andrej Razinger, Matjaž Kopitar, Boris Kunčič, Milan Hafner, Aleš Sodja, Robert Kristan, Peter Rožič inMatevž Erman, na Olimpijinem pa Luka Simšič, Bojan Zajc, Igor Hriberšek, Domen Lajevec, Andrej Vidmar, Dejan Kontrec, Egon Murič, Dušan Lepša, Igor Beribak, Martin Pirnat inMare Kumar.