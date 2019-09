Hirscher se je odločil: velike kariere avstrijskega šampiona je konec

Prvič po letu 2012 bo po sezoni 2019/20 okronan novi skupni zmagovalec seštevka svetovnega pokala, ki ne bo Hirscher. Avstrijec je tako zaokrožil zvezdniške upokojitve, ki so zaznamovale alpsko smučanje v sezoni po svetovnem prvenstvu v Areju. Med svežimi upokojenci so Nemec Felix Neureuther, norveški as Aksel Lund Svindal in Američanka Vonnova, ki je prav tako kot avstrijski zvezdnik v svoji karieri osvojila vsega skupaj 20 kristalnih globusov, od tega štiri velike in 16 majhnih.

Ob osmih velikih kristalnih globusih ima v svojih vitrinah tudi ducat malih kristalnih globusov, šest za slalomski in šest za veleslalomski seštevek zadnjih sezon. Hirscher, doma je na Annabergu na Solnograškem, je skupno zbral 67 zmag v svetovnem pokalu, več sta jih le Ingemar Stenmark (86) in od letos smučarska upokojenka Američanka Lindsey Vonn (82). As belih strmin ima hkrati ima tudi dve zmagi z olimpijskih iger in sedem s svetovnih prvenstev, v slalomu, veleslalomu, kombinaciji in moštvenih tekmah.

Super šampion, ki je alpskemu smučanju vrnil stari glamur Vsaka še tako uspešna zgodba ima svoj konec. In v Salzburgu je Hirscher, eden največjih športnih zvezdnikov, ki so se rodili in tekmovali v severni sosedi Slovenije, objavil konec tekmovalne poti. Za tridesetletnikom je izjemna športna kariera, ko je v belem cirkusu osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Smučanje mu je bilo položeno že v zibelko. Rojen na Solnograškem, na Aninem hribu, Annabergu, je takoj, ko je shodil, že smučal, tako ali drugače. Da bi okusil zimo in smučanje, mu ni bilo treba prav daleč. Smučišča so bližje njegovemu domu, kot je bila šola.

"Zadnja dva tedna sta bila zelo turbulentna. Tega se ne da primerjati z menjavo službe, ampak se dejansko v enem dnevu preneha tvoje življenje, kot si ga poznal doslej," je težo odločitev predstavil Hirscher. Med razlogi za konec poti je omenil tudi dejstvo, da se je bilo z vsakim letom vztrajanja v vrhunskem športu na najvišji kakovostni ravni težje regenerirati in pripraviti na novo sezono ter ohraniti motivacijo in zbranost.

'Tega se ne da primerjati z menjavo službe' Da bo premislil o nadaljevanju kariere, je omenjal že ob koncu sezone po tretjem mestu v Kranjski Gori na pokalu Vitranc. Ugibanja o koncu tekmovalne poti pa so se sprožila, ko na družbenih omrežjih ni bilo zaslediti objav s poletnih treningov Avstrijca. Prestavil pa je tudi za 6. avgust sklicano prvo druženje z mediji. Takrat je sporočil, da odločitev glede prihodnosti ni lahka in da se še odloča o tem, ali končati kariero. Da gre za težko odločitev, je potrdil tudi v sredo zvečer.

Odločitev, da bo postavil tekmovalne smuči v kot, je sporočil v do zadnjega mesta zapolnjeni dvorani, Lounge 5 Gusswerk, v neposrednem televizijskem prenosu, na dogodku, ki ga je poimenoval "Review, Insight, Outlook" (Pregled, Vpogled, Obeti). Oblečen v džins, belo majico s kratkimi rokavi, obut v bele športne copate, z bradico in brki. Na njegovih zelo skromnih in vsakdanjih oblačilih ni bilo niti enega napisa sponzorja. Pogovor s šampionom je vodil nekdanji alpski smučar Marco Büchel , ki je tekmoval za Lihtenštajn.

Veliko je obetal že v mladinski konkurenci. Na mladinskih svetovnih prvenstvih je osvojil kar šest kolajn, in sicer tri zlate (veleslalom 2007, veleslalom in slalom 2008), dve srebrni (slalom 2007 in superveleslalom 2009) in bronasto (veleslalom 2009). Na mladinskem svetovnem prvenstvu marca 2007 v Flachauu je v veleslalomu premagal vso takratno konkurenco, med katerimi so bili tudi smučarji, s katerimi se je pozneje srečeval v članski konkurenci (Matts Olsson, Fritz Dopfer, Beat Feuz). Na seznamu nastopajočih v Flachauu je bilo takrat zaslediti tudi Mariborčana Filipa Flisarja, ki je kasneje alpsko smučanje zamenjal za smučarski kros.

Izpopolnjevanje napadalne vožnje trajalo kar nekaj časa

V slalomu je Hirscherja istega leta v boju za naslov mladinskega prvaka za 11 stotink sekunde ugnal Slovenec Matic Skube, ki pa se med člani ni več tako dobro znašel. V svetovnem pokalu je prvič nastopil 17. marca 2007 v Lenzerheideju, kjer je v veleslalomu zasedel 24. mesto. Moralo je miniti kar nekaj časa, da je izpopolnil svojo napadalno in brezkompromisno vožnjo, ki ga je pripeljala do največjih uspehov. Na tej poti tekmovalnega zorenja je prihajalo tudi do padcev in odstopov. Veliki met mu je uspel v sezoni 2009/10, ko se je začel redno uvrščati med prvo deseterico. V Val d'Iseru je dosegel svojo prvo zmago v svetovnem pokalu v veleslalomu. V isti sezoni je dobil tudi veleslalom v Kranjski Gori, kjer je vsega skupaj vpisal šest zmag.

V sezoni 2011/12 je osvojil svoj prvi veliki kristalni globus ter svoj prvi mali kristalni globus v veleslalomu. In tako je nadaljeval še naslednjih sedem zaporednih sezon. Skupno je osvojil osem zaporednih velikih kristalnih globusov za skupno zmago v svetovnem pokalu, kar ni uspelo še nikomur pred njim. Hkrati je osvojil še dvanajst malih kristalnih globusov, šestkrat z najvišjim številom točk v posebnem seštevku slaloma in šestkrat z najvišjim številom točk v posebnem seštevku veleslaloma.

Zmagoviti povratek odgnal misli na upokojitev

Prvič se je z mislijo o koncu kariere poigraval pred začetkom sezone 2017/18, ko ga je prvi dan snežnih priprav med padcem na treningu slaloma na ledeniku Mölltal doletel zlom levega gležnja. A se je, kljub poškodbi, vrnil zmagovito v beli cirkus, do konca sezone svetovnega pokala kar trinajstkrat zmagal ter postal celo najuspešnejši avstrijski alpski smučar v zgodovini po številu zmag v svetovnem pokalu. Teh je vsega skupaj zbral 67. Pred njim sta na večni lestvici le, od letos upokojena, Američanka Vonnova (82) in smučarski kralj iz sedemdesetih in osemdesetih prejšnjega stoletja Šved Stenmark (86).

Čeprav je prevladoval v svetovnem pokalu, je prvo zlato na olimpijskih igrah osvojil šele v Južni Koreji lani februarja, ko je v Jeongseonu najprej zmagal v kombinaciji in nato še na olimpijskem veleslalomu. S svetovnih prvenstev ima pet naslovov prvaka v individualnih preizkušnjah, nazadnje je bil zlat letos v Areju na slalomski tekmi. S Stenmarkom si deli prav poseben dosežek, sta edina v zgodovini s tremi naslovi svetovnega prvaka v slalomu. Sloviti športni časnik L'Equipe ga je imenoval za najboljša športnika na svetu v letu 2018. V Adelbodnu, 13. januarja 2019, je z deveto zmago postavil rekord po številu zmag med moškimi na enem prizorišču. Rekorden je tudi s 16 osvojenimi stopničkami, kar je prav tako največ med moškimi na enem prizorišču.

Zdaj bo imel veliko več časa za zasebnost in mlado družino. Junija 2018 se je na Ibizi poročil s svojo dolgoletno partnerko Lauro Moisl. Čez nekaj mesecev, 7. oktobra 2018 pa se jima je rodil sin. A seveda bo petkratni najboljši športnik leta v Avstriji težko v celoti zavrnil vse ponudbe, ki jih bo brez vsakršnega dvoma prejel, in se povsem izognil prihodnje povezanosti s športom, na takšen ali drugačen način. Zaradi Hirscherjeve novinarske konference je avstrijska javna radiotelevizija posegla v že predvideni spored. Neposredni prenos novinarske konference športnika je imel prednost pred sprva za isto uro napovedanim soočenjem politikov pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. V Avstrijo so svoje ekipe poslale tudi največje svetovne televizijske in medijske hiše z ameriško CNNna čelu.