Hiter konec Hercogove v Rimu, Klepačeva uspešna med dvojicami

Ta je bolje začela tudi drugi niz in z "breakom" povedla z 2:0, toda Slovenka je takoj nato odvzela servis tekmici in se vrnila v igro. V sedmi igri je naredila nov "break" in povedla s 4:3, po novem "breaku" v deveti igri pa je dobila tudi niz. Tudi v tretjem nizu je grška tekmica v prvi igri odvzela servis Hercogovi, nato pa še v sedmi, kar je bilo dovolj za končno zmago.

Polona Hercog , 74. igralka sveta, ki se je na turnir prebila skozi kvalifikacije, je v prvem nizu proti 19. igralki sveta slabo začela in izgubila prvo igro na svoj servis. Pozneje pa je zaigrala bolje in izid izenačila v deseti igri z "breakom", v podaljšanji igri pa je bila za odtenek bolj zbrana Grkinja.

Na turnirju je v konkurenci dvojic igrala tudi Andreja Klepač, skupaj s Hrvatico Darijo Jurakje v uvodnem dvoboju premagala Ukrajinko Nadijo Kičenok in RomunkoRaluca-Ioano Olaru z 2:6, 7:5 in 10:5. V 2. krogu ju čakata boljši iz dvoboja med šestima nosilkama, Rusinjo Darjo Kasatkino in Hrvatico Petro Martić, ter Tajvankama Hao Čing Čan in Latišo Čan.

V moškem delu turnirja danes uvodni dvoboj igra Aljaž Bedene (57.) z 41. igralcem sveta, Nemcem Janom-Lennardom Struffom. V torek pa bo med dekleti v 1. krogu zaigrala še Tamara Zidanšek, in sicer proti AmeričankiBernardi Pera.

* Rim, WTA (1,51 milijona evrov):

– 1. krog:

Maria Sakkari (Grč/17) - Polona Hercog (Slo)7:6 (6), 3:6, 6:2.