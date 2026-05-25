Hiter konec pariških sanj Erjavčeve, drugi igralki sveta odvzela štiri igre

Jelena Ribakina je proti najvišje uvrščeni Slovenki na lestvici WTA v celoti upravičila vlogo velike favoritinje, čeprav na Rolandu Garrosu nikoli ni posebej blestela. Dvakrat je prišla do četrtfinala (2021, 2024), lani pa je izpadla v osmini finala. Letos je že osvojila OP Avstralije, zmagala je tudi v Stuttgartu.
Veronika Erjavec se je odločno podala v boj proti 82 mest višje uvrščeni igralki, a je njena tekmica hitro prevzela nadzor nad igro ter prvi niz dobila po 36 minutah. Slovenka je Ribakini vzela le dve igri. Drugi niz se je začel porazno za Slovenko.
Kazahstanka je dobila štiri igre zapovrstjo. Slovenka se je nato v peti le izognila kravati.
Na drugi strani je njena vrstnica iz Idrije na pesku to sezono odigrala 22 tekem in jih 15 dobila, a večino na nižji ravni turnirjev WTA 125. Na najvišji ravni je v Madridu in Rimu izpadla v kvalifikacijah in tako še čaka na prvi nastop v glavnih delih turnirjev WTA 1000.
Če bi presenetila Ribakino, bi se drugič v karieri uvrstila v drugi krog turnirjev velike četverice. Doslej je le v Wimbledonu preskočila prvo oviro. Tekmovanje v Parizu je bil četrti nastop Veronike Erjavec v glavnem žrebu na turnirjih za grand slam.
Letos je v prvem krogu odprtega prvenstva Avstralije proti Poljakinji Magdaleni Frech osvojila le dve igri.
Najboljša Slovenka, ki je danes s 84. mestom izboljšala uvrstitev kariere na svetovni lestvici WTA, se je kot edina članica slovenske ekipe neposredno uvrstila v glavni del žreba za Roland Garros.
Tako Kaja Juvan kot Tamara Zidanšek sta izpadli v drugem krogu kvalifikacij za uvrstitev na drugi turnir za grand slam v sezoni na pariškem pesku.
