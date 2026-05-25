Hiter konec pariških sanj Erjavčeve, drugi igralki sveta odvzela štiri igre

Jelena Ribakina je proti najvišje uvrščeni Slovenki na lestvici WTA v celoti upravičila vlogo velike favoritinje, čeprav na Rolandu Garrosu nikoli ni posebej blestela. Dvakrat je prišla do četrtfinala (2021, 2024), lani pa je izpadla v osmini finala. Letos je že osvojila OP Avstralije, zmagala je tudi v Stuttgartu.

Veronika Erjavec se je odločno podala v boj proti 82 mest višje uvrščeni igralki, a je njena tekmica hitro prevzela nadzor nad igro ter prvi niz dobila po 36 minutah. Slovenka je Ribakini vzela le dve igri. Drugi niz se je začel porazno za Slovenko.

Kazahstanka je dobila štiri igre zapovrstjo. Slovenka se je nato v peti le izognila kravati.