Hitro in nepričakovano slovo Jorgića v Ljubljani

Hrastničan je svojo priložnost, da bi tekmo obrnil v svojo korist, zamudil v prvem nizu. Najprej je sicer ubranil zaključno žogo tekmeca, nato imel sam dve za vodstvo 1:0, a ju ni izkoristil.

Nekaj časa se je Francozu še upiral tudi v drugem nizu, nato pa popustil, tretji niz je odprl z zaostankom 0:4 in 1:7, videti je bilo, da se je sprijaznil z usodo. Kot je sam dejal po dvoboju, trenutno ni v taki formi, da bi lahko premagal tekmeca, ki zadnja dva meseca ne pozna poraza, dobil je tudi turnir na evropskih igrah v Krakovu.

"Enostavno nisem našel svoje igre, nič mi ni uspevalo. Nisem našel rešitve na njegov servis, s svojim nisem storil nič. Felix je bil enostavno dosti boljši in je zasluženo zmagal," je bil redkobeseden najboljši evropski igralec na svetovni lestvici, ki bo, če bo šlo tako naprej, kmalu predal naziv najboljšega Evropejca čudežnemu dečku iz Francije.

"On ima za to vse možnosti. V Aziji so igralci, ki so tako dobri, v Evropi jih doslej ni bilo. Zelo napreduje, od najinega zadnjega obračuna pred pol leta, ko sem ga premagal 3:0, je storil velik korak naprej. Predvsem na forhend strani, ki mu je bila na najini prejšnji medsebojni tekmi šibka točka," je mladega Francoza pohvalil Jorgić.

Slovenec komaj čaka, da si bo lahko privoščil nekaj počitka. Ritem tekem je bil v zadnjem obdobju hud, krizo z rezultati pa se da premagati le s treningom, za katerega pa v zadnjem obdobju ni imel časa.

"S tekmami sicer nisem zasičen, že v nedeljo bom tako igral za klub, ampak se enostavno vidi razlika, če ne treniraš. Prikradejo se stare napake, ki se jih da odpraviti le s treningom, treningom in še enkrat treningom," pogreša vadbo posameznih elementov zaenkrat še deveti igralec sveta.

Jorgić je pred časom dejal, da bi želel v Ljubljani igrati finale z legendo Ma Longom. Žreb je določil, da se bi lahko srečala v četrtfinalu, a tam ne bo ne enega ne drugega. Večkratni olimpijski in svetovni prvak je namreč prav tako izgubil dvoboj osmine finala, premagal ga je rojak Žuo Čihao.

V četrtfinale so se že uvrstili prvi nosilec Kitajec Fan Žendong, Nigerijec Quadri Aruna, Japonec Šunsuke Togami in Brazilec Hugo Calderano. Zadnja četrtfinalista bosta znana zvečer.

Pri ženskah večjih presenečenj še ni bilo, Kitajke suvereno upravičujejo vlogo favoritinj.