Hitro slovo Bedeneta v Monte Carlu: Moldavec Albot premočen

Aljaž Bedene, ki je trenutno 70. na svetovni lestvici, je na peščenih igriščih Monte Carla edini slovenski predstavnik. Poslovil se je tudi Kanadčan Denis Šapovalov, 15. nosilec, ki ga je izločil Nemec Jan-Lennard Struff. Prvi niz je Šapovalov sicer dobil s 7:5, nato pa je 44. igralec s svetovne teniške lestvice uprizoril velik preobrat in do konca dvoboja oddal le štiri igre (6:3 in 6:1). Z zmago, njun obračun je trajal nekaj več kot dve uri, si je Struff v drugem krogu priigral zmenek z lanskoletnim polfinalistom Grigorjem Dimitrovom. Samozavest mu bo vlivala zmaga iz leta 2017, ko je bil od Bolgara ravno v Monaku boljši z 2:1 v nizih.