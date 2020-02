Hitro slovo Bedeneta v Montpellierju

Že v 1. krogu je 51. igralca sveta premagal Kanadčan Vasek Pospisil, sicer 132. igralec na lestvici ATP, s 6:3 in 6:4. Aljaž Bedene, ki je igral četrtič s Pospisilom in drugič izgubil, je v prvem nizu na svoj servis izgubil šesto igro, v drugem pa sedmo. To pa je bilo dovolj za slavje Kanadčana. Tega v naslednjem krogu zmagovalca čaka tretji nosilec in rojak Denis Shapovalov.