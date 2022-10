Na SP hitro slovo tudi za Andrejo Leški

A omenjeni opomin Leškijeve ni vrgel iz tira . "Nasprotnica je zelo hitra in izkušena. Vedela je, kdaj in kako mora vstopati, da se bom sama zdela pasivna, čeprav ena kazen ne pomeni ničesar. Sama to skušam odmisliti. Vedno stavim na to, da tekmico vržem. Cilj je met. Je pa res, da bi si, seveda po moji subjektivni oceni, danes kakšno kazen zaslužila tudi Portugalka. Mislim, da so bili moji napadi kakovostnejši."

"Sama borba taktično ni bila slaba, čeprav trener ni bil najbolj zadovoljen. A držala sem se tega, kar sem si začrtala. Vedeti pa je treba, da so tukaj vse judoistke zelo dobre. Kogar ni med 100 na svetovni lestvici, po novem pravilu niti ne sme nastopiti. Tudi Portugalka je izjemna, čeprav je v naši kategoriji še nova," je po tekmi povedala Koprčanka, ki že vrsto let trenira v Ljubljani.

Izrazito na tekmi pa je bilo, da Leškijeva v dvoboju ni iskala odločitve v parterju, potem ko je bila tekmica pogosto na kolenih. "V to običajno ne silim, saj mi pobere preveč energije. V to grem le, če se nadaljuje kombinacija iz akcije v parter, kjer imam prijem že pripravljen in tega danes ni bilo. Pa tudi v preteklosti sem že nekajkrat doživela, da se je v parterju kljub dobremu položaju izteklo narobe. To mi je malo tudi zbilo samozavest in v to res ne silim."

Končna odločitev je bila nesporna. "Ključno je bilo, da sem šla pri padcu v most, kar je pri judu prepovedano in to se kaznuje z iponom. A ko letiš po zraku in misliš, da boš padel na vazari, nekako odregiraš, da bi se rešil. No, očitno sem pristala pod kotom 90 stopinj in tekmica je zmagala z vazarijem, a je to v podaljšku vseeno."