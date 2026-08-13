Hitro slovo Veronike Erjavec v Cincinnatiju

Američanka Mary Stoiana je bila v prvem nizu prepričljivejša, Slovenki Veroniki Erjavec na drugi strani ni uspelo priti do priložnosti za odvzem servisa. Stoiana je niz dobila s 6:2. V drugem nizu je bila slika precej bolj izenačena. Erjavec je dvakrat povedla z breakom prednosti, a prednosti ni uspela zadržati. V 10. igri se je Slovenka uspešno rešila, ko je Stoiana že servirala za zmago, nato pa je o zmagovalki niza odločala podaljšana igra. V njej je bila s 7:3 boljša domačinka.