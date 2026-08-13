Hitro slovo Veronike Erjavec v Cincinnatiju

Američanka Mary Stoiana je bila v prvem nizu prepričljivejša, Slovenki Veroniki Erjavec na drugi strani ni uspelo priti do priložnosti za odvzem servisa. Stoiana je niz dobila s 6:2. V drugem nizu je bila slika precej bolj izenačena. Erjavec je dvakrat povedla z breakom prednosti, a prednosti ni uspela zadržati. V 10. igri se je Slovenka uspešno rešila, ko je Stoiana že servirala za zmago, nato pa je o zmagovalki niza odločala podaljšana igra. V njej je bila s 7:3 boljša domačinka.
Erjavec je bila sicer uspešnejša pri osvajanju točk po zadetem drugem servisu, saj je dobila 52 odstotkov takšnih točk, Stoiana pa 44 odstotkov. Bila pa je Američanka zato toliko bolj učinkovita pri prvem servisu – po zadetem prvem servisu je osvojila 70 odstotkov točk, Erjavec pa 44 odstotkov.
Izid, WTA 1000 Cincinnati, trda podlaga:
1. kolo kvalifikacij: Veronika Erjavec (Slo) – Mary Stoiana (ZDA) 2:6, 6:7(3)
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