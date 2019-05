Hitro slovo Zidanškove v Rimu: usodna Hrvatica Tomljanovićeva

Dvoboj med Slovenko in Hrvatico, ki od januarja 2018 nastopa pod avstralsko zastavo, v Rimu je trajal uro in pol, oba niza pa sta se odločala v samem zaključku, kjer je precej več zbranosti pokazala Tomljanovićeva. V prvem je Zidanškova pri izidu 5:3 servirala za zmago, a se je Hrvatica vrnila v igro. Odločila je podaljšana igra, kjer je z brezhibno predstavo s 7:1 slavila Tomljanovićeva. V drugem nizu je Zidanškova znova vodila s 4:3 z brejkom prednosti, a je nato izgubila naslednje igre, kar je pomenilo končni poraz s 6:7 in 4:6.

Izid:

Tamara Zidanšek (Slo) - Ajla Tomljanović (Avs) 6:7 (1), 4:6