'Hočemo na sam vrh, a podobne cilje imajo številni klubi v Evropi'

Krimovke so na nedavni proslavi 40. obletnice kluba v ljubljanskem Rogu izrazile željo po preboju na zaključni turnir Lige prvakinj v Budimpešti. V minuli sezoni so po obetavnem začetku močno popustile, v skupinskem delu so dosegle šest zmag in en neodločen izid ter doživele sedem porazov, na tekmah za uvrstitev v četrtfinale pa so nato visoko izgubile proti romunski Bukarešti s skupnim izidom 48:60.

V sezoni 2024/25 želijo narediti korak naprej, temu primerno so tudi okrepile igralski kader. Njihove vrste je resda zapustila najboljša posameznica v zadnjih dveh letih, Rusinja Darja Dmitrijeva je nove izzive poiskala v madžarskem Ferencvarosu, medtem ko je Barbara Lazović končala kariero.

V Ljubljano se je poleti vrnila prva dama slovenskega rokometa Ana Gros, poleg nje pa sta prišli še dve vrhunski francoski reprezentantki Tamara Horaček in Grace Zaadi Deuna. Dres Krima so oblekle tudi slovenska reprezentančna vratarka Amra Pandžić, Španka Jennifer Gutierrez Bermejo, Senegalka Hawa N'Diaye in Avstrijka Philomena Egger.

Ana Gros FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Časa ni bilo veliko na voljo, a v zadnjih tednih smo se dobro pripravile za začetek Lige prvakinj. Naša forma še ni na najvišji ravni, veliko je novink, vendar sem prepričana, da se bomo v kratkem času še bolje povezale in da bo naša igra iz tekme v tekmo boljša. Uvodna tekmica iz Koprivnice je pravšnja za začetek, naš cilj pa je zmaga," je med drugim v pogovoru za 24ur.com dejala največja poletna okrepitev Krima Ana Gros.